Ponte sul torrente Mela, in arrivo le risorse per la bretella alternativa: aperto il confronto con l’Anas anche per la chiusura del ponte Termini

Conclusa la pausa pasquale, da domani i temi della viabilità nei collegamenti tra Barcellona e Milazzo e tra la città del Longano e Terme Vigliatore torneranno di grande attualità, davanti all’imminente chiusura dei ponti sul torrente Mela, nel tratto della litoranea, e sul torrente Patrì, lungo la Strada Statale 113.

Dopo le polemiche delle ultime settimane, si avvia ad una definizione la vicenda del percorso alternativo per evitare l’interruzione della strada litoranea tra Barcellona e Milazzo, una delle due vie di fuga in caso di calamità naturale per i due centri più popolosi della provincia di Messina. Dopo un anno e mezzo dall’inizio formale dei lavori per la ricostruzione della campata del ponte sul Mela, dalla Regione saranno stanziate le risorse, circe 350 mila euro, per la realizzazione di una bretella a valle dell’impalcato, così da consentire il transito dei mezzi anche durante l’esecuzione dei lavori. La stessa soluzione è stata adottata con successo per lavori sui ponti del torrente Nisi, sulla fascia ionica della provincia, ma in questo caso non era stata prese in considerazione da chi aveva programmato l’intervento. Con la realizzazione della bretella, sarà possibile chiudere il ponte ed accelerare la manutenzione che prevede la messa in sicurezza dei piloni e la completa ricostruzione della campata.

Si avvicina anche il tempo della chiusura del ponte Termini, sul torrente Patrì, che collega Barcellona a Terme Vigliatore lungo la Strada Statale 113. L’intervento di manutenzione dell’impalcato è stata progettato e programmato dall’Anas, che nelle scorse settimane ha comunicato l’imminenza dell’apertura del cantiere, con il blocco della circolazione. I sindaci del comprensorio barcellonese hanno però richiesto l’apertura di un confronto con l’Anas e con il Prefetto per individuare anche in questo caso un percorso alternativo, al fine di non isolare l’intero comprensorio da Barcellona e da Milazzo, dove è attivo l’unico pronto soccorso della costa tirrenica tra Tindari e Villafranca Tirrena. Dalle ultime indiscrezioni, sembra sia stata trovata l’intera per la realizzazione anche in questo caso di una bretella sul greto del torrente, per non interrompere la viabilità sulla Strada Statale 113, considerato che il ponte sulla litoranea non è praticabile per i mezzi pesanti ed al momento anche i cavalcavia autostradali, che mettono il collegamento la zona a monte con la zona a valle del comune di Terme Vigliatore sono ancora sotto sequestro da parte della magistratura e restano transitabili solo a senso unico alternato.