Tutto pronto per la processione delle Varette a Barcellona e Pozzo di Gotto: segui le dirette sulle pagine social di 24live.it

E’ tutto pronto per la doppia processione delle Varette del Venerdì Santo a Barcellona e Pozzo di Gotto, che vivrà il suo momento più intenso nell’incrocio tra i due cortei sacri lungo la copertura del torrente Longano.

I patrocinanti delle varette hanno lavorato incessantemente in queste settimane per preparare i gruppi sacri ad una delle manifestazioni religiose più sentite nella città del Longano, in cui si mescolano culto e tradizione.

