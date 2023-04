Barcellona, assolta con formula piena operatrice socio-assistenziale accusata di maltrattamenti ad anziani ospiti in una casa di cura

Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G. Antonino Orifici ha assolto M.V. un’operatrice socio assistenziale, dall’accusa di maltrattamenti a degli anziani ricoverati presso la struttura la casa di cura in cui l’imputata prestava servizio.

L’imputata era rappresentata in giudizio dell’avvocato Tiziana Rotondo, che ha richiesto l’acquisizione dei video delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella struttura che erano già state acquisite dalla Procura. Dalle immagini è emersa l’assoluta estraneità dell’operatrice rispetto ai gravissimi fatti alla stessa contestati.

La donna, che svolge il ruolo di operatrice socio-assistenziale da oltre 15 anni, amata e ben voluta non solo dagli anziani pazienti ma anche dai loro familiari per i quali all’interno della struttura, era un punto di riferimento, a causa delle inaspettate ed infamanti accuse ricevute, ha vissuto un lungo periodo di ansia e profonde preoccupazioni, sebbene fosse certa che la propria innocenza sarebbe stata comprovata nelle aule di giustizia. E così è avvenuto atteso che la stessa è stata assolta con formula piena, sebbene il pubblico ministero in udienza avesse chiesto una condanna a ben 6 anni di reclusione.