Per il ponte sul Mela si naviga a vista. Il Genio Civile pronto a chiudere, definito il costo della bretella

Si naviga a vista sulla vicenda della ponte della litoranea sul torrente Mela, tra una chiusura prima annunciata e poi sospesa.

Il funzionario del Genio Civile ha confermato anche oggi al depurato regionale Giuseppe Lombardo la necessità di chiudere l’impalcato, ma sui tempi di questa decisione c’è ancora qualche incertezza.

La cartellonistica è già stata posizionata, ma al momento resta la sospensione dell’ordinanza di chiusura della Città Metropolitana. Oggi sarebbe stato quantificato l’importo necessario per la realizzazione di una bretella a raso a valle del ponte, con il posizionamento di tubi per consentire il passaggio del corso d’acqua. L’altezza della passerella provvisoria di circa un paio di metri non costituirà un ostacolo per eventuali piene del torrente. L’importo necessario è di circa 350 mila euro, che dovrebbe arrivare dell’assessorato regionale, attraverso il ribasso d’asta sull’appalto.

La situazione resta ancora incerta, ma non è escluso che già nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, il Genio Civile richieda la chiusura del ponte alla Città Metropolitana, una volta aver avuto certezze sulla realizzazione della bretella alternativa. Resta senza risposta la domanda sul perchè ad un anno e mezzo circa dalla consegna dei lavori, avvenuta il 27 dicembre 2021, secondo il cartellone esposto in zona, non si è pensato ad individuare prima una soluzione per evitare il paventato blocco del transito, arrivando solo adesso alla decisione drastica di chiudere il ponte per motivi di sicurezza.