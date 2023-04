L’Orsa Promosport accede alla “fase regionale” dei playoff: il palio la promozione al campionato Giovanissimi regionali 2023/2024

L’Orsa Promosport accede alla “fase regionale” dei playoff per essere promossa al campionato Giovanissimi regionali 2023/2024.

I ragazzi della formazione salesiana, allenati da Emanuele Di Salvatore e Salvatore Barresi, si giocheranno l’accesso al campionato regionale con la gara di andata e ritorno contro una squadra palermitana o catanese. In altre province ancora devono ultimarsi i “play off di girone”. Nel girone E, quello dell’Orsa Promosport, non si è disputata la semifinale per il grande distacco con la quarta e quinta classificata. I ragazzi dell’Orsa Promosport hanno superato nella finale provinciale in gara unica l’Aga Messina con il punteggio di 1-0, grazie la goal di Davide La Cava al 15′ del secondo tempo.