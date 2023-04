Assolto barcellonese dall’accusa di detenzione di marijuana, la coltivazione domestica non è reato

Un giovane studente barcellonese era stato accusato di coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Il giudice del tribunale di Barcellona lo ha assolto perchè la sostanza stupefacente trovata nell’abitazione era destinata ad uso personale e le coltivazione domestica

Il ragazzo era stato fermato dai Carabinieri che avevano effettuato all’interno della sua abitazione una dettagliata perquisizione nell’ambito di una più ampia serie di controlli mirati alla repressione sia del traffico di droga che delle relative piazze di spaccio. Nell’abitazione i militari avevano rinvenuto sostanza stupefacente già suddivisa in varie dosi ed una rudimentale piantagione in pieno stato vegetativo, pronta per essere raccolta e trasformata in sostanza da consumare.

I Carabinieri avevano immediatamente sequestrato la piantagione, la sostanza ed i vari oggetti collegati alla presunta attività illecita. In sede di giudizio la difesa ha dimostrato invece che la sostanza sequestrata era esclusivamente finalizzata all’uso personale e che la piantagione domestica era assolutamente rudimentale e di quantità non rilevante. Non era pertanto destinata alla fornitura di alcuna piazza di spaccio, sostenendo contrariamente all’ipotesi d’accusa, che proprio la coltivazione domestica e l’autoconsumo evitano di incrementare il mercato illegale di stupefacenti. Il pubblico ministero si era opposto, chiedendo la condanna dell’imputato. Il Giudice ha accolto la tesi dell’ avv. Gaetano Pino ed ha assolto l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, secondo il principio giuridico espresso di recente dalla Cassazione.