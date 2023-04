Dal comizio sull’ospedale di Barcellona un’unica richiesta: “Prima l’emergenza urgenza e poi tutto il resto”

Il comizio che si è tenuto ieri sera in piazza San Sebastiano sulle condizioni in cui si trova l’ospedale Cutroni Zodda ha lanciato un unico ed inequivocabile messaggio. La cittadinanza, attraverso le associazioni ed i movimenti, chiede di concentrare tutte le forze sulla riattivazione del pronto soccorso e dell’emergenza urgenza, prima di allargare l’assistenza sanitaria alle aree specialistiche.

Gli interventi che si sono succeduti sul palco sono stati trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di 24live e hanno testimoniato la preoccupazione espressa in modo e con toni diversi sul futuro della sanità a Barcellona, dopo tanti anni di promesse e di pochi fatti concreti per garantire la funzionalità dell’ospedale Cutroni Zodda.