L’on. Sciotto chiede l’audizione in commissione sanità per bloccare il trasferimento del pronto soccorso di Milazzo: “Serve soluzione interna”

Il deputato regionale di Sud chiama Nord e Sicilia Vera Matteo Sciotto prende posizione rispetto alla possibilità di trasferimento da Milazzo a Barcellona del pronto soccorso, durante i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del punto di prima assistenza dell’ospedale Fogliani.

“Non è pensabile privare il territorio del pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo, neppure provvisoriamente. La scelta di spostarlo a Barcellona non è la strada da percorrere. Serve trovare una soluzione alternativa. Il bacino di utenza del Pronto Soccorso di Milazzo è ampio e serve i numerosi comuni della zona tirrenica ed in particolare quelli ricadenti nell’area ad elevato rischio ambientale, senza dimenticare che c’è un insediamento industriale come la Ram che si trova sempre nell’area di competenza dell’ospedale mamertino. Coerentemente con il ruolo di parlamentare, porterò all’Ars la questione e chiederò un’audizione in Commissione Sanità con l’Assessore Volo ed i vertici dell’Asp di Messina e dell’Ospedale di Milazzo e Barcellona P.G.”.