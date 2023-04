Il tema dell’assistenza alla persone con disabilità prive di sostegno familiare in un convegno del Lions Club di Barcellona, Milazzo e Patti

Si è svolto nei giorni scorsi nell’auditorium San Vito di Barcellona il convegno dal titolo “DOPO DI NOI. Il futuro della persona con disabilità verso l’autonomia abilitativa”.

L’evento è stato organizzato dai Lions Club della Zona 9 del Distretto YB Sicilia, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Barcellona PG che oltre il patrocinio ha riconosciuto crediti formativi. Riconosciuto anche il patrocinio del consiglio Notarile di Messina.

La manifestazione si è aperta con il benvenuto del Presidente del Lions Barcellona PG, anche nella qualità di Club ospitante, Santina Maiorana che, intervenendo, ha spiegato le motivazioni, il razionale e lo scopo del convegno che si ascrive in un contesto articolato di iniziative nazionali e regionali sul Tema Di Studio Nazionale “Dopo Di Noi, Disabilità, Alzheimer Ed Amministratore Di Sostegno”. La stessa si è soffermata sulla delicatezza ed importanza degli argomenti scelti, dell’impatto sulle famiglie e del ruolo dei Lions in tale delicato ambito. Sulla stessa scia gli interventi dei Presidenti degli altri Club della Zona 9, Yuri Stefano Paratore di Milazzo e Vincenza Natoli di Patti, che hanno evidenziato l’attualità delle tematiche, l’importanza della dell’impegno lionistico ed il coinvolgimento delle istituzioni.

Il Notaio, Diego Barone, componente Consiglio Nazionale Notariato, nel suo intervento, ha tracciato un bilancio sconfortante, a quasi sette anni dall’entrata in vigore della L. 112/2016, del concreto utilizzo degli strumenti privati previsti dalla legge che detta le regole per garantire l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Sono state messe in luce tutte le criticità della normativa e si è parlato della necessità della modifica della norma, anche se la stessa ha avuto il merito di aver posto al centro dell’interesse la persona con disabilità grave.

Il giudice tutelare del Tribunale di Barcellona P.G., Marino Merlo, ha ampiamente illustrato l’istituto dell’amministratore di sostegno, mettendo in evidenza i pregi di questo istituto, che ha superato le rigidità degli istituti codicistici della inabilitazione e interdizione ed ha posto al centro l’attenzione verso la persona.

Il Prof. Tommaso Piccioli dell’Università degli Studi di Palermo ha fornito un quadro chiaro e ben definito della malattia di di Alzheimer. Nella sua relazione ha offerto al pubblico presenti interessantissimi dati epidemiologici anche in relazione al crescere del livello di sopravvivenza della popolazione, la relazione con lo stato di benessere ed ha riportato i risultati di studi di grande importanza. Di grande rilievo sono state le indicazioni prospettiche di crescita del numero di casi nel medio termine oltre le concrete prospettive di nuove cure. La semplificazione del linguaggio, il modo coinvolgente dell’esposizione ha coinvolto l’uditorio che ha molto apprezzato le importanti informazioni sulla malattia e le più aggiornate novità.

I lavori sono stati coordinati dal Notaio Antonino Minniti, socio del Lions Club Barcellona PG.

L’amministrazione comunale è stata rappresentata dall’Assessore ai servizi sociali Roberto Molino che non si è limitato a porgere il saluto ma ha offerto delle considerazioni sul ruolo delle amministrazioni a sostegno dei soggetti fragili e delle loro famiglie.

Nella fase introduttiva sono anche intervenuti, dopo il saluto del rappresentante dell’ordine degli avvocati di Barcellona Avv Angelo Siracusa, le autorità lionistiche presenti.

Il Presidente della Zona 9, Dott. Antonino Levita, oltre i saluti si è soffermato a spiegare ulteriormente il razionale dell’evento che è stato pensato per di scandagliare il durante noi; per far accrescere la consapevolezza e le capacità delle persone con disabilità, oltre che dei loro familiari, e permette così di affrontare il dopo di noi attraverso l’attivarsi nel durante noi per comprendere le possibilità, il vantaggio di una vita autonoma; ma anche individuare gli strumenti utili all’autonomia abilitativa, all’Empowerment e l’Agency.

L’evento ha visto anche gli interventi del Presidente di Circoscrizione, Salvatore Ravidà, dell’Avv. Giuseppina Siracusa, Delegato del Governatore al Laboratorio di Arti Musive “PDG Ing. Cesare Fulci” per soggetti Autistici di Barcellona PG; del Dr. Antonino Cardaci, Delegato del Governatore al Tema di Studio Nazionale “Dopo Di Noi, Disabilità, Alzheimer, ed Amministratore di Sostegno” del Distretto Lions 108 Yb – Sicilia. Entrambi, per le parti di competenza, si sono soffermati su quanto realizzato dai Lions sia in termini di realizzazioni concrete (laboratorio di mosaico) indirizzate all’acquisizione di abilità, capacitazione ed autonomia sia in termini di potenziamento di conoscenza, consapevolezza e supporto.

La parte finale ha visto l’intervento del Dott. Claudio Passantino quale Presidente Cooperativa Sociale Progetto dopo di noi che ha offerto una rilevante testimonianza ripercorrendo quanto fatto e evidenziando l’importanza dell’agire nel presente – nel durante noi- per il futuro; in particolare ha, tra le altre cose, portato l’esempio di concreto di casi di abilitazione ed autonomia che è stato possibile raggiungere. Le conclusioni sono state affidate al Past Governatore Dott. Giuseppe Scamporrino che ha puntualizzato i tratti salienti della giornata ed ha condiviso con i presenti considerazioni sui temi trattati.