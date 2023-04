Il ponte della litoranea sul torrente Mela almeno per adesso non si chiude: definita la soluzione per la viabilità alternativa durante i lavori

La chiusura del ponte della litoranea sul torrente Mela, almeno per il momento, sarebbe scongiurata. Per evitare l’interruzione di una strada fondamentale nei collegamenti tra i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, è stato individuata una soluzione alternativa alla viabilità, attraverso una bretella che sarà realizzata a valle dell’impalcato.

La decisione è arrivata a conclusione di un animato sopralluogo, tenuto questa mattina alla presenza del Genio Civile e dei rappresentanti della Città metropolitana di Messina e dei Comuni di Milazzo e Barcellona. E’ stata valutata positivamente la realizzazione di un collegamento attraverso una strada a raso in terra battuta, attraverso un sistema di sostegno tubolare per consentire il passaggio del corso d’acqua. Per la realizzazione di questo intervento si dovrà attendere la redazione dei costi nel progetto di cui si è fatto carico lo stesso Genio Civile. All’incontro tra i tecnici dei diversi enti coinvolti e della ditta a cui sono stati consegnati i lavori il 27 dicembre 2021, erano presenti tra gli altri il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ed il deputato regionale di Sicilia Vera Pippo Lombardo. Il primo cittadino, davanti ai tentennamenti sulla soluzione più adatto a garantire la viabilità e nello stesso tempo la realizzazione di un intervento non più rinviabile sulla struttura, ha reagito con veemenza, chiedendo la prosecuzioni dei lavori e la realizzazione del bypass, così come era stata annunciato un anno e mezzo fa, per evitare il blocco del traffico. Il sindaco di Barcellona, così come il deputato regionale Pippo Lombardo, ha ritenuto inspiegabile ad un anno e mezzo della consegna dei lavori solo adesso sia stato sollevato il problema della chiusura del ponte, senza la realizzazione di un percorso alternativo.

Il sindaco Pippo Midili, in una nota, nell’auspicare che tale “bypass” venga realizzato in tempi brevi, ha comunque chiesto che sino ad allora sia scongiurata la chiusura del ponte per evitare gravi disagi alla comunità. Il primo cittadino ha preso atto delle criticità esistenti ma al tempo stesso sostenuto che “la questione non è sorta adesso ma si trascina dal 2018 e quindi lo slittamento di qualche mese dell’avvio del cantiere non dovrebbe essere pregiudizievole alla struttura. Anche perché – viene evidenziato – non si comprende ancora adesso la ragione per la quale la soluzione trovata qualche anno addietro di viabilità alternativa e oggetto di progettazione è stata improvvisamente stralciata”.