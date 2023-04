Calcio, l’Aquila Bafia festeggia il salto in Promozione: per la Nuova Azzurra Fenice la salvezza passa dai playout

Arrivano i verdetti nei tornei di calcio regionale di Promozione e Prima categoria.

In Prima categoria fa festa l’Aquila Bafia

La gioia più grande per il comprensorio tirrenico arriva dalla gloriosa Aquila Bafia, che ha ottenuto il salto di categoria e nella prossima stagione disputerà il campionato di Promozione. Si tratta di un successo meritato dal gruppo di giocatori allenati dal tecnico Niko Caragliano e messo insieme dalla società guidata dal presidente Carmelo Rao. La vittoria sul campo del Monforte ha fatto scattare la festa per i tanti appassionati del formazione di Bafia, frazione di Castroreale, a cui non si è tirato indietro neanche il sindaco Giuseppe Mandanici: “L’Aquila è volata in PROMOZIONE !!! – ha scritto sui social – Una stagione impeccabile quella della U.s.d Aquila che corona il sogno della promozione diretta al termine di un campionato avvincente frutto di immensi sacrifici! I complimenti e i ringraziamenti sinceri vanno al Presidente Carmelo Rao, all’allenatore Niko Caragliano, alla società, allo staff e ai giocatori tutti. Grazie Aquila, è stato entusiasmante vedervi così determinati nel vincere il campionato che vi ha visto protagonisti sin dalle prime giornate ! Grazie per aver regalato ai tifosi questa immensa gioia sportiva !!!…Si continua a volare….!!!

Resta fuori dai playoff l’Orsa Promosport, che può essere soddisfatta di una stagione in cui i ragazzi di Giuseppe Salvo e Giuseppe Pirri hanno saputo valorizzare i talenti del vivaio barcellonese. Per la seconda promozione si confronteranno adesso la Nuova Rinascita Patti con il Monforte San Giorgio ed il Città di Galati con lo Stefano Catania Mazzarrà.

Aquila Bafia 61 26 19 4 3 55 16 39 Nuova Rinascita 59 26 18 5 3 53 15 38 Città Di Galati 54 26 16 6 4 72 25 47 Stefano Catania 43 26 11 10 5 41 32 9 Monforte S. Giorgio Calcio 37 26 10 7 9 37 28 9 OR. SA. Promosport 36 26 9 9 8 37 34 3 Lipari I.C. 35 26 8 11 7 33 31 2 Sinagra Calcio 32 26 7 11 8 33 32 1 Rodi Milici 31 26 9 4 13 26 35 -9 Sfarandina 31 26 9 4 13 31 44 -13 Melas 30 26 7 9 10 29 44 -15 Comprensorio Del Tindari 29 26 8 5 13 29 39 -10 Torregrotta 1973 16 26 4 4 18 30 53 -23 Folgore Milazzo 6 26 1 3 22 15 93 -78

In Promozione per la Nuova Azzurra Fenice la salvezza passa dai playout

In un torneo dominato dalla Messana, la Nuova Azzurra Fenice, al termine di una stagione difficile ha adesso la possibilità di mantenere un posto in Promozione attraverso lo spareggio dei playout. Il 16 aprile si deciderà il destino della formazione del presidente Giovanni Giunta, che farà visita al Città di Catalabiano, in una gara secca che i ragazzi del tecnico Benedetto Granata dovranno vincere senza altre alternative per evitare la retrocessione. Per le formazioni del comprensorio del Mela, Pro Mende e Valle del Mela, è arrivata una tranquilla salvezza, mentre nei playoff saranno impegnate tutte formazioni catanesi.