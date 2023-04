Barcellona, l’assessore alla Protezione civile in visita al comitato della Croce Rossa Italiana

L’Assessore alla Protezione Civile, Salvatore Coppolino, ha incontrato i responsabili del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto della Croce Rossa Italiana, per fare il punto sul modo in cui l’Amministrazione comunale potrà supportare l’azione dell’ente a favore dei più deboli.

Accolto dal Presidente Giuseppe Puliafito, il rappresentante della Giunta Municipale si è soffermato sul grande lavoro svolto dall’Associazione sul territorio, soprattutto a tutela e supporto delle fasce della popolazione in maggiore difficoltà. I locali della CRI barcellonese sono divenuti, nel tempo, un punto di riferimento per la popolazione grazie alle attività offerta dai volontari. L’assessore Coppolino ha garantito il massimo supporto e la totale disponibilità per qualsiasi esigenza che dovesse sopraggiungere.

“E’ stato un momento importante di confronto – ha affermato l’Assessore – perchè ritengo che la Croce Rossa sia un punto fermo nel piano di Protezione Civile comunale e lo dimostra con le innumerevoli iniziative che porta avanti. Non soltanto sotto il profilo dell’assistenza alimentare alle famiglie bisognose del territorio, ma anche mettendo a disposizione il tempo dei volontari che dedicano anche interi pomeriggi ai più giovani”.