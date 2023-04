Una delegazione dell’I.C Novara di Sicilia ha partecipato alla prima mobilità del progetto ErasmusFest in Turchia

Fantastica esperienza formativa per tre alunni dell’Istituto Comprensivo Novara di Sicilia che, dal 20 al 24 Marzo 2023, hanno partecipato alla prima mobilità del Progetto ErasmusFest in Turchia, ospiti del Faruk Nafiz Çamlibel Anadolu Lisesi di Ankara.

Oltre agli alunni Aurora da Campo, Diego Di Mario e Gianfranco Risica e ai due insegnanti Rosalia Sidoti ed Elisa Caputo, lo scambio culturale ha coinvolto studenti e docenti provenienti da Islanda, Grecia e Portogallo. Tema della mobilità è stata l’arte: gli allievi hanno infatti preso parte all’ArtFest, che ha previsto diversi laboratori relativi alle espressioni artistiche caratteristiche della nazione, come la lavorazione della ceramica, la marmorizzazione, il ricamo e la stampa su tela.

I partecipanti hanno inoltre visitato luoghi di interesse artistico, storico e culturale: l’antico Castello e la Cittadella, il Mausoleo di Ataturk, il Museo Koc, il Museo Erimtan e il Museo della Civiltà Anatolica. Particolarmente affascinante è stata la visita della Cappadocia, con le peculiari “case caverne” nel Canyon Ihlara, risalenti all’età del bronzo, utilizzate poi come rifugio dai primi cristiani, e i “camini delle fate”, alte formazioni rocciose situate nella Valle del Monaco. Gli studenti sono stati ospitati dalle famiglie degli alunni turchi e hanno così avuto modo di conoscere e vivere a pieno la cultura e gli stili di vita del luogo.

Secondo step del progetto sarà la mobilità prevista tra l’8 e il 12 Maggio in Sicilia, quando l’Istituto Comprensivo Novara di Sicilia ospiterà gli alunni e gli insegnanti delle nazioni partner per il CookFest, settimana dedicata alla cucina e ai cibi tipici della nostra tradizione, italiana e locale, che interesserà i comuni di Novara di Sicilia, Furnari, Fondachelli Fantina, Tripi e Mazzarrà Sant’Andrea. La Dirigente Scolastica Cettina Carnabuci, nel ringraziare in particolare il comune di Novara di Sicilia e di Tripi per il contributo economico a sostegno della mobilità, ha sottolineato la grande valenza formativa di queste esperienze, in quanto rappresentano un volano per esportare cultura e tradizioni.