Il Medi ha celebrato la Giornata Internazionale delle Foreste con un webinar ad hoc

L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto ha celebrato la Giornata Internazionale delle Foreste con un webinar dal titolo “Studiare la Terra dal cielo: il telerilevamento per monitorare gli incendi ed i loro effetti”, realizzato in collaborazione con l’Università di Messina, e tenuto dalla professoressa Barbara Orecchio, titolare della cattedra di Geo-Fisica nel Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra.

L’evento si colloca all’interno del progetto Erasmus KA220 “Forest Fire Prevention”, di cui l’Ateneo messinese è partner associato, come attività sia di formazione per gli studenti ed i docenti coinvolti nel progetto sia di disseminazione all’interno dell’istituto e sul territorio.

Durante l’incontro la professoressa Orecchio, utilizzando un linguaggio semplice ed accessibile all’auditorio, composto dagli alunni delle classi 2A-4B-4A del Liceo Classico, 3D-4D del Liceo Scientifico, 4B-4E del Liceo Linguistico, 4A del Liceo delle Scienze Umane, ha spiegato come funziona il telerilevamento, basato sullo sfruttamento della radiazione elettromagnetica, grazie ad un sofisticato sistema di termocamere e videocamere e all’utilizzo di droni, per prevenire gli incendi boschivi.”

Sono molteplici i vantaggi del telerilevamento- ha sottolineato la professoressa Orecchio- che permette di osservare anche le zone più impervie e difficili da raggiungere sia per la prevenzione sia per l’intervento in caso di incendio, definendone con esattezza il perimetro e le coordinate, attraverso un sistema di “colori” trasmessi dai sensori. Inoltre consente di monitorare, anche a distanza di tempo, le aree colpite da incendio, la loro evoluzione e l’eventuale rigenerazione con bassa, media o alta ricrescita”.

Il webinar ha così fornito un approfondimento sulla tematica del progetto dopo una prima fase di attività in cui gli allievi dei vari indirizzi del Medi hanno effettuato ricerche e statistiche sugli incendi boschivi in Sicilia e in Italia e l’ analisi delle cause degli incendi e dei loro effetti sulla fauna e la flora del territorio.

“Obiettivo del progetto “Forest Fire Prevention”- precisa la professoressa Maria Anversa Grasso, coordinatrice Erasmus dell’organizzazione scolastica e moderatrice dell’incontro online- è lo sviluppo nei nostri allievi di una maggiore responsabilità ambientale e dunque di cittadinanza attiva mediante una campagna di prevenzione degli incendi boschivi che sarà attuata entro la fine dell’anno scolastico in cooperazione con gli stakeholder del territorio e, a livello transnazionale, con le delegazioni Partner di Turchia, Polonia, Spagna, Portogallo e Grecia, tutti Paesi che ogni anno, nel periodo tra giugno e settembre, vivono la drammatica esperienza degli incendi boschivi”.