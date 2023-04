I promotori del comizio per l’ospedale: “Prima si pensi alla riattivazione dell’emergenza urgenza e poi ai reparti specialistici in convenzione”

Le oltre 40 tra associazioni, sindacati, movimenti e partiti che hanno organizzato il comizio di domani sera sulla vertenza dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona hanno convocato una conferenza stampa per chiarire le motivazioni della loro iniziativa.

“Il comizio di domani – affermano in sintesi – serve soprattutto a tenere alta l’attenzione sul futuro della sanità a Barcellona Pozzo di Gotto e del suo comprensorio, dopo la chiusura del pronto soccorso del Cutroni Zodda. Le proposte circolate in queste settimane in merito ad una possibile convenzione con la fondazione pubblico-privata Gemelli-Giglio non vengono bocciate a priori, ma riteniamo che il primo obiettivo in questa fase è quello riportare a Barcellona un ospedale di base, che garantisca l’emergenza-urgenza con l’assistenza sanitaria salvavita richiesta dai cittadini del distretto di Barcellona. Dopo aver riattivato l’ospedale secondo i canoni previsti dalla rete ospedaliera regionale, si potrà spostare l’attenzione sulla creazione dei reparti d’eccellenza, proposti attraverso la fondazione Gemelli-Giglio”.

Dagli interventi in conferenza stampa, è stata chiarita la genesi del comizio di domani sera, con inizio alle 19.30: “Nel comitato non c’è stata alcun frattura, ma solo un confronto democratico sulle iniziative da proporre alla città in questo momento così delicato per la sanità pubblica nel territorio. Il coordinatore del comitato, il prof. Enzo Correnti, prima di organizzare il comizio, avrebbe preferito verificare il contenuto della convenzione con la fondazione, ma nell’ultima riunione, davanti alla volontà della maggioranza della associazioni di procedere con l’iniziativa di domani, le ha lasciate libere di decidere sui tempi di questa manifestazione. I tentativi di mostrare una spaccatura nel comitato appaiono quindi strumentali, perchè praticamente tutte le associazioni del comitato saranno presenti al comizio di domani”.

La conferenza di oggi ha chiarito quali saranno i temi del comizio di domani. Si affronterà la questione della chiusura del pronto soccorso di Barcellona, anche la difficoltà logistica di trasferire a maggio il pronto soccorso di Milazzo al Cutroni Zodda, senza la presenza nello stesso nosocomio dei reperti che operano a supporto dell’emergenza-urgenza. Si parlerà dei termini dell’accordo con la fondazione Gemelli-Giglio, che non sono stati ancora trasmetti al comitato, per fugare i dubbi sulle modalità operative dei due reparti di ortopedia ed urologia previsti nella convenzione. Sulla base di quanto già accaduto a Mistretta, le associazioni del comitato ipotizzano che si tratti di una struttura ambulatoriale, che non potrà garantire un servizio a supporto del pronto soccorso e dell’emergenza urgenza. In questo contesto, si tornerebbe al messaggio forte che il comizio di domani vuole lanciare, cioè quello di concentrare l’attenzione prima sulla riattivazione dell’emergenza-urgenza e poi sul potenziamento del nosocomio con reperti specializzati in determinati settori dell’assistenza sanitaria, che diventerebbe un valore aggiunto per i cittadini del comprensorio.

Nella conferenza è stato sottolineato dagli intervenuti la natura trasversale dell’iniziativa, che va oltre la posizione politica di chi vi aderisce. Hanno preso la parola Tindaro Di Pasquale (ass. Paolo Vive), Paolo Calabrò come esperto del settore, Salvatore Chiofalo (Cgil), Vera Giorgianni (M5S), Melangela Scolaro (consigliera comunale), Carmen Bruno (Aria nuova) e Felice Mancuso, che ha rilanciato la sua battaglia per riaprire non solo l’ospedale di base, ma anche la mensa all’interno del nosocomio.