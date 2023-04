Basket, dal 16 aprile inizia la fase dei playoff per definire le tre squadre promosse in serie B interregionale

Inizierà il prossimo 16 aprile la fase dei playoff di serie C Gold, che dovranno definire le tre squadre che faranno compagnia agli Svincolati Milazzo ed alla Siaz Piazza Armerina nella nuova serie B interregionale, la quarta serie nazionale.

Il nuovo regolamento, dopo l’allargamento del numero delle promozioni, prevede la composizione di due tabelloni separati secondo lo scherma riportato in grafica

L’Orsa Basket Barcellona è inserito nel tabellone con Fortitudo Messina, Mastria Catanzaro ed Alfa Catania. Il secondo tabellone è invece composto da Basket School Messina, Castanea, Dierre Reggio Calabria e Cus Catania.

I giallorossi del Longano incontreranno al primo turno l’Alfa Catania, con gara 1 il 16 aprile al PalAlberti, la gara 2 a Catania il 19 o 20 aprile e l’eventuale bella ancora a Barcellona il 23 aprile. Nella stessa settimana si confronteranno Fortitudo Messina e Mastria Catanzaro, con il favore del campo in caso di bella per la formazione messinese. Le due vincenti si affronteranno nella finale del raggruppamento, che assegnerà la prima promozione in serie B interregionale. La stessa formula sarà applicata anche al secondo raggruppamento, con Basket School Messina e Castanea che potranno sfruttare il fattore campo nell’eventuale bella rispettivamente contro Cus Catania e Dierre Reggio Calabria. La vincente della finale sarà promossa in serie B interregionale, mentre le due perdenti dei due raggruppamenti si confronteranno in uno spareggio al meglio delle tre partite, con il vantaggio della bella in casa per la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.