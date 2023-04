24liveSchool, “E’ possibile”… far diventare la cultura della legalità un bene comune

Main sponsor di 24live School

Nella giornata del 21 marzo, per celebrare la “XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia” si è svolto nell’Aula magna l’ ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona P.G. un evento in cui è intervenuto il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Lorenzo Galizia che ha dialogato con le studentesse e gli studenti delle classi 3^CL, 4^BL, 1^AI, 1^QL, 1^AL, 1^BL; mentre tutte le altre classi dell’Istituto assistevano in videoconferenza.

Dopo i saluti, la Dirigente scolastica prof.ssa Angelina Benvegna ha introdotto l’evento spiegando l’importanza dello slogan “ E’ possibile” adottato quest’anno. La parola “possibile” deriva da “potere” e indica ciò che si può realizzare, ma solo se tutti lo vogliono, se l’obiettivo comune sarà camminare insieme per “affermare la pace, la giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza, la libertà”.

Subito dopo, si è esibito al clarinetto l’alunno Ivan Puliafito della 4°BL e, mentre le note del “Lago dei cigni” si diffondevano nella stanza, sul grande schermo scorrevano i 1069 nomi delle vittime della mafia. Per ricordare la figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che ha passato la sua vita a combattere la malavita del nord, la mafia siciliana e le brigate rosse e che è stato vittima di un agguato mafioso insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, sono stati riprodotti tre video: due realizzati dalla 1^AL e uno dalla 1^BL, e recitati dagli alunni delle classi 3^CL e 4^BL, guidati dalla prof.ssa Maria Letizia Mandanici, dei brani tratti dalla graphic novel di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte “Le stelle di Dora”.

Il capitano Galizia e la dirigente Benvegna

Prendendo la parola, il Capitano Galizia ha spiegato agli studenti che la mafia non è solo quell’organizzazione gerarchica e occulta che impone la propria volontà con la forza , ma anche quella che compie piccoli gesti illegali nell’ambito della criminalità non organizzata. Rispondendo alle numerose domande degli studenti il Capitano Galizia ha approfondito la figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che ha indagato sui fenomeni mafiosi facendo emergere una mappa dei nuovi e vecchi capimafia siciliani che allora erano ignoti ai più. Il Capitano afferma che per tutta l’Arma dei Carabinieri Dalla Chiesa continua a essere un punto di riferimento importante sia per aver innovato il modo di condurre le indagini, pur attenendosi perfettamente alle regole, sia per la famigliarità e l’affetto che manifestava alla sua squadra. A lui si devono la creazione dei ROS, cioè Raggruppamenti Operativi Speciali, per combattere la criminalità organizzata, il suggerimento di rinchiudere i brigatisti nelle carceri di massima sicurezza e l’introduzione del carabiniere in borghese.

Alla domanda su perché ha scelto di entrare a far parte dell’Arma, ha raccontato che da giovane era stato un ragazzo vivace, spesso, come tutti gli adolescenti, “combinava” piccoli gesti eccessivi anche se non illegali, ma nell’anno in cui avvenne il terremoto in Abruzzo, invece di partecipare alla gita del 5° anno di Liceo, andò a fare il volontario all’Aquila e ,vedendo l’impegno, la volontà e l’abnegazione mostrata dai carabinieri in quelle circostanze, è nato in lui il desiderio di contribuire in favore della difesa della popolazione, perché i carabinieri non sono i nemici del cittadino, ma i primi amici della società e il loro lavoro è indispensabile per tutelare i diritti da chi li minaccia. In un’altra risposta, rievoca la figura di Giuseppe Petrosino, un poliziotto italiano che una volta trasferitosi in America venne ribattezzato con il nome di Joe. Egli insegnò agli americani come contrastare la mafia, poiché venendo dall’Italia, conosceva già i suoi metodi di agire e perciò riusciva a gestirla. Alla fine dell’incontro, il Capitano Galizia ha esortato gli alunni a seguire nella loro vita e nella professione che intraprenderanno il pieno rispetto delle regole della società, perché la Cultura della Legalità diventi un patrimonio di tutta l’umanità

Mattia Cottone, classe 1^AL “Copernico”