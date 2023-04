24liveSchool. Angeletta Ferrara, una poetessa barcellonese in cattedra

Main sponsor di 24live School

Viso roseo, sguardo penetrante e un entusiasmo travolgente: così a settembre ha varcato la soglia della mia classe la Prof.ssa Angeletta Ferrara. Si è presentata in qualità di docente di Geografia e ci ha subito conquistati, anche se, a dire il vero, noi della II E dell’I.C. “Bastiano Genovese” le manifestiamo stima e affetto in modo piuttosto “caotico”. Ho poi appreso che la “nostra” Prof è un’apprezzata poetessa che ha vinto diversi premi e riconoscimenti e, per questo, ho pensato di conoscerla un po’ meglio intervistandola. Da persona sensibile e discreta qual è, la Prof.ssa Ferrara ha accettato il mio invito non senza imbarazzo e, rotto il ghiaccio, ha risposto a tutte le mie curiosità.

Com’è nata la sua passione per la scrittura?

Fin da piccola avevo l’abitudine di appuntare dei pensieri. Ho scritto una marea di diari su cui annotavo gli avvenimenti della giornata, poi mi sono accorta che mi piaceva descrivere qualcosa che mi colpiva: una foto, un panorama … cercavo di commentare e scrivevo delle riflessioni che non facevo leggere a nessuno.

Perché predilige la scrittura in versi?

Forse perché amo la brevità e magari non sarei in grado di scrivere un romanzo. Mi piacerebbe a volte provare a scrivere qualcosa sotto forma di fiaba ma, come dicevo, preferisco le cose brevi, voglio concentrare tutto in poco perché così risulta più interessante.

Quando ha scritto la sua prima poesia?

La poesia vera e propria è nata in tempi recenti. I primi testi erano più che altro pensieri. Ho ricevuto anche delle critiche in quanto scrivevo di getto, come ad esempio ne “Il mio paese”, primo componimento in versi del mio libro “Impronte da ricordare”.

Come si è sentita la prima volta che ha scritto una poesia?

Soddisfatta. È stata un’azione spontanea, quasi un’esigenza interiore. Dopo averla riletta ho detto … “sì, c’è scritto quello che penso”. A volte non sono brava con le parole perché molto timida ma la cosa straordinaria dello scrivere poesie è che non c’è nessuno che ti chiede il motivo di quei pensieri. Quindi lo faccio per me e basta!

Quando scrive c’è una persona o qualcosa che la ispira?

Si, sempre. Può essere un fiore, un tramonto, una figura affettiva come mia madre. Ho scritto diverse poesie per lei che è morta ormai da dieci anni, ma ho scritto anche le mie impressioni su tematiche attuali come ad esempio la guerra, il razzismo o qualcosa sentita in televisione. Non so se hai avuto modo di leggere la mia raccolta, c’è anche una poesia sul ponte Morandi: qualsiasi cosa per me importante diventa fonte di ispirazione e mi spinge a scrivere ma devo sentire questo desiderio, altrimenti non riuscirei a comporre neanche un verso.

Com’è nata l’idea della pubblicazione di una raccolta?

Non avevo mai pensato di pubblicare perché tenevo tutto per me. Quando viaggiavo per Bagheria molti colleghi e amici mi chiedevano di far conoscere le mie poesie. Una mia carissima collega leggendole si è commossa e mi ha detto: “Devi pubblicarle per te stessa e per lasciarle ai tuo figli”. Questo mi ha convinta. Dopo il contatto con la casa editrice Smasher è nata l’idea della raccolta.

Che sensazione prova a vedere il suo nome su una copertina?

Appena l’ho visto ho detto … “wow”, mi veniva quasi da ridere in un certo senso. Non avrei mai immaginato di vedere il mio nome su un libro.

Ha partecipato a diversi concorsi: “La panchina dei versi”, “Habere Artem”, “Dantebus concorso nazionale di poesia”, “Terzo millennio 2022 città di Barcellona P.G.” e adesso è finalista a “Il Federiciano” …

Anche in questo caso ha avuto un ruolo importante conoscere persone con la mia stessa passione che mi hanno spinta a partecipare a concorsi svolti in ambito locale. Ho voluto provare. Poi ho cominciato a ricevere e-mail con cui mi comunicavano la mia presenza fra i finalisti, l’inserimento nell’antologia, le menzioni. Ultimamente sono troppo impegnata e ho trascurato questo aspetto ma spero di tornare presto a concorrere.

Quando è arrivata la comunicazione che era finalista come ha reagito?

Quasi non ci credevo perché mi chiedevo come mai avessero scelto me. Ero felicissima e ho condiviso la gioia con tutti i miei amici. Poi è arrivata la pergamena che conservo gelosamente. É stato un grande traguardo perché è un concorso molto famoso e quindi motivo di soddisfazione.

In una poesia parla di uno scrigno dorato contenente tutte le sue fragilità che ogni giorno apre e richiude. Lo apre per riempirlo di altre fragilità o per riflettere su quelle esistenti?

Lo apro perché non dimentico niente della mia vita: non dimentico le gioie, non dimentico i dolori, non dimentico le mie fragilità. A volte ti mostri forte però, nell’intimo, hai il tuo mondo che è molto diverso da quello che fai vedere. Le mie fragilità, che sono tante, vengono nascoste in questo scrigno ma non perché me ne vergogni, è solo un modo per custodirle in quanto racchiudono preziosi insegnamenti.

Quindi ha anche coraggio: aprire lo scrigno significa rinnovare la sofferenza, c’è chi preferisce chiudere a chiave questi sentimenti.

Eh … ma la sofferenza aiuta ad affrontare la vita e a prendere consapevolezza di se stessi.

Un’ultima domanda: secondo lei, i giovani oggi che rapporto hanno con la scrittura?

Nell’attuale società ipertecnologica credo che i giovani si siano allontanati dalla tradizionale scrittura in prosa o in versi quale mezzo per esprimere pensieri o sentimenti. La comunicazione attraverso i social ha totalmente polarizzato l’interesse delle nuove generazioni imponendo messaggi essenziali per forma e contenuto, caratteristiche che, per certi aspetti, rimandano alla poesia. Forse la sfida più grande per noi insegnanti è proprio questa: imparare ad ascoltare ogni voce senza pregiudizi e far scoprire ai ragazzi il valore della scrittura come espressione della propria individualità e unicità.

Federico Marino

classe II E

Scuola Secondaria di I Grado “Bastiano Genovese”