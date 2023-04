Basket, l’ultima giornata della Serie C Gold: l’Orsa Barcellona conoscerà gli avversari dei playoff

Si gioca oggi in contemporanea l’ultima giornata della stagione regolare che consegnerà i verdetti definitivi, con la composizione dei due tabelloni dei playoff per la promozione in serie C Gold.

L’Orsa Basket Barcellona, già certa del sesto posto e dell’avversario al primo turno l’Alfa Catania (andata al PalAlberti il 16 aprile al meglio del tre partite), conoscerà gli altri possibili avversari sulla strada dalle promozione in serie B interregionale. Gli orsacchiotti giocheranno sul parquet della Fortitudo Messina, che vincendo si aggiudicherebbe il terzo posto, il migliore nella griglia dei playoff, considerato che la prima e la seconda, rispettivamente Svincolati e Siaz Piazza Armerina hanno già festeggiato il salto di categoria. I fortitudini si confronterebbero con la decima in classifica (al momento il Cus Catania) e sarebbero inseriti nello stesso tabellone dei barcellonesi. In caso di vittoria dell’Orsa sarebbe invece il Basket School Messina a conquistare il terzo posto, con la Fortitudo piazzata al quarto posto, nello stesso tabellone del Castanea.

“Andremo a giocare la nostra partita – afferma alla vigilia il dirigente Renzo Crisafulli – e non faremo calcoli in vista dei playoff. Il nostro pensiero da lunedì dovrà essere puntato sul primo confronto contro l’Alfa Catania, una serie al meglio delle tre partite, in cui potremo sfruttare il fattore campo in caso di ricorso alla bella. Solo dopo, in caso di vittoria, penseremo ai turni successivi di un playoff lungo, che si chiuderà a fine maggio”. I playoff inizieranno il 16 aprile al Palalberti, con gara 2 infrasettimanale a Catania ed eventuale bella a Barcellona il 23 aprile.

Fortitudo Messina Asd Orsa Basket Barcellona Svincolati A.S.D. Sb Basket School Basket School Messina A.Dil. Alfa Basket Catania Siaz Basket Piazza Armerina Mastria Sport Academy A.S.Dil. Vis Reggio Calabria Cus Dil. Catania Basket 2003 Sport Club Gravina A. Dil. A.S.D. Dierre