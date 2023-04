Un malore improvviso, un infarto fulminante ha strappato alla vita un 76enne di Barcellona Pozzo di Gotto, N.S., mentre si trovava all’interno di un negozio EuroStock di via Marconi, nella zona di San Giovanni.

La tragedia è avvenuta intorno alle 13 e per i presenti non c’è stato nulla da fare, se non chiamare i sanitari del 118, che hanno solo constatato il decesso dell’uomo.