Portosalvo si stringe attorno al dolore della famiglia di Filippo Milone: nel pomeriggio l’arrivo della salma

E’ atteso nel pomeriggio intorno alle 16 l’arrivo della salma del 23enne Filippo Milone, il centauro barcellonese deceduto a seguito di un incidente autonomo che si è verificato domenica scorsa sulla provinciale per Mojo Alcantara, all’altezza di Malvagna.

Dopo l’autopsia sul corpo del ragazzo, effettuata nel tardo pomeriggio di ieri, stamattina i parenti e gli amici sono stati a Messina, dove hanno potuto vedere per l’ultima volta il caro congiunto, prima della chiusura della bara, come previsto nei casi in cui il decesso avviene fuori dal Comune in cui si svolgeranno i funerali.

L’intera comunità di Portosalvo, dove risiede ed è molto conosciuto la famiglia Milone, si è mobilità già da oggi per il rientro di Filippo. Sono stati esposti lenzuoli ai balconi e si prevede un gran numero di persone, che si stringeranno attorno ai familiari nella casa dove la salma rimarrà fino a lunedì. I funerali infatti si svolgeranno presso la chiesa di San Giovanni Paolo II con inizio alle 15.30 e saranno officiati dal parroco padre Vincenzo Otera.

La redazione porge le sentite condoglianze al padre Giovanni, alla madre Tina Abbate, alle sorelle Federica e Sofia, alla compagna Helena ed a tutti i familiari.