La sanità tra Barcellona e Milazzo riaccende le polemiche: annunciato un sit-in di protesta davanti al pronto soccorso del Cutroni Zodda

La chiusura del pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto fino a maggio e quella successiva annunciata di Milazzo rischia di trasformarsi in una staffetta che non accontenta nessuna e che rischia di penalizza soprattutto l’utenza dei due territori proprio a ridosso della stagione estiva, quando fisiologicamente aumentano le richiesta di cure per la presenza di turisti nell’interno comprensorio.

Le decisioni dell’Asp Messina sono collegate alla necessità di intervenire per la manutenzione dei locali del Cutroni Zodda e per l’ampliamento di quelli del Fogliani, ma come spesso accade quanto si fa riferimento alle due strutture della provincia tirrenica messinese le polemiche ed un pizzico di campanile, in questo caso da Milazzo, vengono fuori.

L’intervento del consigliere comunale mamertino Giuseppe Crisafulli ha infatti sollevato un problema che gli abitanti di Barcellona e del suo comprensorio vivono ormai da almeno tre anni. L’esponente della minoranza consiliare, davanti all’annunciata chiusura del pronto soccorso di Milazzo, ha infatti chiesto all’ASP Messina di trovare una soluzione all’interno del Fogliani, sostenendo che la soluzione del trasferimento del pronto soccorso a Barcellona “non possa essere presa in considerazione per rispetto dei cittadini milazzesi e del comprensorio che non possono peregrinare per raggiungere una struttura così distante”, lanciando un appello alla politica locale che rappresenta la comunità mamertina per evitare questo trasferimento “senza condizionamenti o peggio compromessi”. Il consigliere Crisafulli ritiene così che l’ospedale Cutroni Zodda è troppo lontano dal territorio di Milazzo, così come la stessa osservazione era stata mossa in passato dai cittadini di barcellonesi del comprensorio, che da anni sono costretti ad ingolfare il pronto soccorso di Milazzo anche per qualsiasi necessità di assistenza sanitaria.

L’ex sindacalista della Uil Medici, Paolo Calabrò, che ha condotto una battaglia proprio per garantire l’emergenza-urgenza nei due nosocomi così commenta questa situazione: “La distanza fra Milazzo e Barcellona è esattamente identica a quella fra Barcellona e Milazzo e con identica viabilità. A mio modo di vedere il trasferimento del Pronto soccorso di Milazzo a Barcellona, come unico punto di prima assistenza tra i due presidi, è rischioso e difficilmente attuabile per questioni logistiche e tecniche. Organizzare un pronto soccorso a Barcellona è un azzardo, mantenendo al Fogliani le unità operative che dovrebbero lavorare fianco a fianco in un’area di emergenza-urgenza. Mi chiedo se si è pensato ai continui trasferimenti, anche per consulenze oltre che per ricoveri e se si ha disponibilità di personale medico ed infermieristico per i continui viaggi in ambulanza? A questo si aggiungeranno i disagi dei pazienti, a volte anche in gravi condizioni, che saranno costretti ad essere accettati al pronto soccorso di Barcellona e successivamente essere ricoverati a Milazzo”.