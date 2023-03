Il momento magico per Nuova Igea Virtus ed Orsa Barcellona. L’ass. Molino: “Pronti a sostenerle soprattutto in caso di promozione”

Le stagioni agonistiche di calcio e basket si avviano alla conclusione e per le due realtà di vertice del movimento sportivo barcellonese, la Nuova Igea Virtus nel calcio e l’Orsa Barcellona nel basket, il finale potrebbe diventare esaltante.

La due formazioni, dopo un’avvio di stagione iniziata senza proclami e con budget molto ridotti rispetto alle concorrenti, sono in corsa per il salto di categoria. Tra gli appassionati sale l’attesa per le ultime sfide che attendono le due compagini, ma in molti si chiedono come la città e le istituzioni potranno supportare queste due realtà in caso di promozione, proprio in una fase non certo florida per l’economia del territorio. E’ chiaro a tutti che serve il sostegno dell’imprenditoria locale e comprensoriale per poter dare continuità ai progetti sportivi delle due società.

Del momento positivo dello sport barcellonese, anche in altre discipline come le arti marziali, e delle possibilità di creare una base per una collaborazione con il mondo dell’imprenditoria abbiamo parlato con l’assessore allo sport Roberto Molino, che nell’intervista video si dice pronto insieme all’amministrazione a garantire la piena fruibilità dell’impianti (non potendo assegnare contributi economici per le note vicende legate al pre-dissesto in cui si trova il Comune) e ad avviare un confronto con le forze economiche del comprensorio, illustrando come sfruttare anche i numeri bonus fiscali concessi dallo Stato per chi sostiene le associazioni sportive.