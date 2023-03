Giocatore squalificato per 5 anni: ha aggredito un avversario alla fine di partita di calcio a 5 di serie D

Il Giudice Sportivo del comitato Figc di Barcellona ha disposto una pesante squalifica di 5 anni nei confronti di un giocatore della Nuova Azzurra Fenice impegnato in una gara di calcio a 5 di serie D contro la Meriense.

Sulla base del referto dell’arbitro della gara Nuova Azzurra Fenice – Meriense, al 31′ del 2º tempo, “a gioco fermo, prima dell’effettuazione di una rimessa laterale, il calciatore K. B. della Nuova Azzurra Fenice colpiva con un violentissimo pugno al naso, senza motivazione alcuna, un calciatore A.G. della squadra avversaria. La violenza del pugno provocava al calciatore A.G. la copiosa perdita di sangue dalle cavità nasali e conseguente difficoltà a mantenersi in piedi. Il K.B. repentinamente, tentava di colpire per la seconda volta l’avversario con un pugno di uguale violenza ma senza riuscirvi grazie all’intervento dei tesserati di entrambe le Società che dapprima lo bloccavano e quindi lo allontanavano con forza”.

Il calciatore colpito è stato soccorso dai tesserati di entrambe le società, ed è rimasto stordito, dolorante e profondamente scosso per quanto accadutogli, all’interno del rettangolo di gioco fino all’arrivo dell’autoambulanza che ha provveduto a fornirgli le prime cure del caso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato che ha identificato l’aggressore e raccolto per prima sommarie informazioni dai presenti.

Queste sono le motivazione del giudice sportivo che ha disposto la massima sanzione prevista dal regolamento di cinque anni fino al 29 marzo 2028: “Considerato che: – nel supplemento di rapporto l’arbitro ha specificato e sottolineato che la condotta violenta è consistita nello sferrare un “violentissimo pugno” all’avversario ed è stata perpetrata “a gioco fermo” e “senza motivazione alcuna” ed, inoltre, è stata reiterata per ben due volte; – che la gravità del gesto del calciatore K.B. e le sue conseguenze sia a breve che lungo termine per la vittima, non possono, ad opinione di questo Giudice Sportivo, passare inosservate; – che la scelleratezza e la gratuità della condotta violenta perpetrata, inaccettabile da parte di uno sportivo che si voglia ritenere degno di tale appellativo, impongono l’adozione della sanzione della squalifica ed inibizione nel suo massimo edittale”.