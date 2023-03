Barcellona e Terme Vigliatore chiedono insieme una viabilità alternativa prima dell’imminente chiusura del ponte Termini sul torrente Patrì

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò e l’omologo di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano hanno scritto al Prefetto di Messina per chiedere l’urgente convocazione di un tavolo tecnico al fine di individuare una viabilità alternativa, da utilizzare durante i lavori di ristrutturazione del ponte Termini sul torrente Patrì, lungo la strada statale 113.

“L’ANAS – scrivono i due sindaci – ha consegnato i lavori per il consolidamento del Ponte Termini alla ditta aggiudicatrice, ma l’avvio degli stessi comporterà la necessità di individuare una viabilità alternativa che durante l’esecuzione dell’opera assicuri al meglio lo scorrimento veicolare lungo la direttrice interessata. L’attuale condizione del sistema viario del comprensorio desta grave preoccupazione anche ai sindaci di Basicò, Castroreale, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarrà Sant’Andrea, Rodì Milici, Novara di Sicilia e Tripi. In questo momento il comprensorio tirrenico sta affrontare le criticità relative all’imminente inizio dei lavori del ponte sul torrente Mela, al confine tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, e da mesi subisce i disagi generati dalla situazione dei viadotti lungo l’A20, da tempo sequestrati dalla Procura della Repubblica per le note motivazioni connesse al rischio di crolli e, dunque, di pericolo per la pubblica incolumità, con conseguente restringimento della carreggiata. In ragione di quanto sin qui riferito, si chiede l’urgente fissazione di un tavolo tecnico con Anas, in presenza anche del Consorzio Autostrade Siciliane, dell’Autorità di Bacino e della Città Metropolitana di Messina, per individuare una viabilità alternativa, da utilizzare durante il cantiere dell’opera, che sia adeguata a sopportare il traffico veicolare che sulla stessa sarà dirottato”.