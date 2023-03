Barcellona, avviati i lavori di ristrutturazione nei locali del pronto soccorso del Cutroni Zodda

Sono iniziati stamattina i lavori di ristrutturazione programmati all’interno dei locali del pronto soccorso del Cutroni Zodda di Barcellona, attualmente chiuso su disposizione dell’ASP Messina, proprio per consentire gli interventi di adeguamento della struttura.

Come più volte ribadito dalla direzione, ma anche dai rappresentanti politici del territorio, il pronto soccorso barcellonese dovrebbe riaprire a maggio, ma non è ancora stato chiarito se contestualmente sarà chiuso il punto di prima emergenza di Milazzo, dove sono in programma altri interventi di ampliamento dei locali dell’ospedale Fogliani. Le stesse fonti istituzionali sostengono che per il pronto soccorso del Cutroni Zodda si tratterebbe a maggio di una ripartenza definitiva, nell’ottica dell’attuazione del decreto regionale che assegna a Barcellona il ruolo di ospedale di base, con l’emergenza-urgenza. Il possibile accordo con la fondazione Gemelli-Giglio consentirebbe di potenziare l’assistenza sanitaria del nosocomio barcellonese, con la presenza di reparti dell’eccellenza di ortopedia ed urologia, che potrebbe rilanciare il comparto. Tale opzione sarebbe stata avviata anche per favorire la scelta di lavorare a Barcellona da parte di personale medico e paramedici in servizio nell’Asp Messina, che ad oggi ha preferito spostarsi in altre strutture, piuttosto che rimanere in un ospedale sostanzialmente svuotato di gran parte dei servizi.

Le voci di chi mostra preoccupazione su questa ipotesi, paventando la possibilità di una privatizzazione di alcuni settori dell’ospedale Cutroni Zodda, si ritroveranno martedì sera 4 aprile in un comizio organizzato in piazza San Sebastiano da 41 associazioni del territorio. Domani invece è prevista un’assemblea dei lavoratori convocata dai sindacati di categoria, che chiedono un incontro con l’ASP Messina, per conoscere i dettagli di questa possibile intesa e le ricadute sul personale in servizio presso il presidio di Barcellona. Tra le domande che tanti si fanno in questi giorni rispetto alla convenzione con la fondazione Gemelli-Giglio c’è quella collegata alla possibilità di utilizzare i posti letto di ortopedia e di urologia anche per i casi di emergenza o solo per interventi programmati. Sono quesiti legittimi che meritano una risposta chiara, anche per conoscere i contorni di un’accordo che ad esempio ha consentito di rilanciare l’ospedale di Mistretta, con un reparto di oculista d’eccellenza.