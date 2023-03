Tra venerdì e sabato l’ultimo saluto a Filippo Milone, domani sarà conferito l’incarico per l’autopsia

Sarà conferito domani 30 marzo alle ore 11 l’incarico al medico legale che dovrà effettuare l’esame autoptico sul corpo di Filippo Milone, il 23enne residente nel quartiere collinare di Portosalvo a Barcellona, scomparso domenica a seguito di un incidente autonomo sulla sp1 di Mojo Alcantara, nel comune di Malvagna.

Non è chiaro che il medico effettuerà nella stessa giornata l’autopsia e da questo dipende anche la consegna della salma ai parenti che non hanno ancora avuto la possibilità di vedere il loro caro congiunto. I funerali si dovrebbe svolgere tra venerdì e sabato, con molta probabilità a Portosalvo, nella parrocchia in cui è molto attiva la famiglia Milone.