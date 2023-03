Tommaso Pino (FI) accende la polemica politica sulla chiusura del ponte sul torrente Mela

Il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Tommaso Pino, sull’annunciata sospensione della chiusura del ponte della litoranea sul torrente Mela, contesta ai sindaci di Milazzo e Barcellona il fatto di non essersi opposti apertamente alla scelta di chiusura dell’impalcato durante il tavolo tecnico del 2 marzo 2023 convocato da Genio civile.

“Dalle informazioni in nostro possesso – sostiene Tommaso Pino – nei successivi 5 giorni, ovvero entro il 7 marzo 2023, l’amministrazione comunale poteva comunicare al Genio civile le proprie osservazioni, cosa che non risulta sia stata fatta. Di fatto, a nostra parere, così facendo il Sindaco ha quindi accettato la chiusura della strada in assenza di viabilità alternativa. In data 9 marzo 2023, così come stabilito durante il tavolo tecnico alla presenza dell’assessore Molino, è stato eseguito un sopralluogo presso il Ponte del Mela per cercare soluzioni sulla realizzazione della strada alternativa durante i lavori di ricostruzione del ponte. In quella sede nessuno dell’amministrazione comunale sarebbe stato era presente! Oltretutto posticipare la chiusura del Ponte senza trovare soluzioni utili per permettere il traffico veicolare durante l’esecuzione dei lavori, non risolve il problema anzi lo accentua. Insomma, quando la pezza è peggio del buco”. Il consigliere sottolinea infine che al momento non è stata ancora pubblicata l’ordinanza di revoca della chiusura, annunciato nelle scorse ore.

