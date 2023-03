Judo, arriva la medaglia d’oro per la barcellonese Giada Settineri nel Trofeo Italia di Taranto

Prestigiosa medaglia d’oro per la judoka barcellonese Giada Settineri che si allena presso la palestra Judo Club Pirri di Barcellona.

L’atleta, sotto la sapiente guida del maestro Giuseppe Pirri, ha sbaragliato le avversarie una dopo l’altra, conquistando il gradino più alto del podio nel Trofeo Italia Classe Esordienti B (Atleti Under 15) categoria fino a 48 kg, svoltosi a Taranto lo scorso fine settimana. All’evento sportivo, ricco di sano agonismo e di tanto fairplay, hanno partecipato ben 140 Palestre con oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia.

Nel suo percorso netto verso al vittoria, la Settineri si è aggiudica 4 incontri, due dei quali per Ippon (Ko Tecnico), superando la casertana Iemma, la romana Brindisi, la forlivese Cocchi ed in finale la mantovana Dolza.

Ottima figura anche nella categoria maschile per gli atleti della Judo Club Pirri Matteo Bartolone, Francesco Calì, Antonio Glielmi e Filippo Spagnolo che, al loro primo anno nella categoria Esordienti B, hanno ottenuto buoni risultati. Sempre a Taranto, ma nel week end precedente, belle performance di Alma Curró, Carla Calabrò e Giuseppe Torre, sempre guidati dal maestro Pirri, nella categoria cadetti per i campionati italiani A2. Da segnalare, infine, il 5° posto di Gabriele Miceli nella categoria 55 kg che gli vale il pass per la finale dei campionati italiani cadetti A1.