Barcellona, aperto il cantiere per la bitumazione nel primo tratto di via Kennedy

Sono iniziati stamattina intorno alle 8:30 i lavori di manutenzione straordinaria sulla via Kennedy che prevede il completo rifacimento del manto stradale.

Il primo tratto interessato è quello compreso tra la zona Petraro e via San Vito. La Polizia Municipale sta coordinando le necessarie deviazione alla viabilità per consentire il regolare svolgimento dei lavori, che prevedono la scarifica di tutta la strada e il posizionamento del nuovo asfalto. L’intervento è finanziato con fondi comunali e, come chiarito dall’amministrazione barcellonese, non è collegato al prossimo passaggio del Giro di Sicilia.

Dalla prossima settimana l’intervento si sposterà nei tratti successivi della via Kennedy fino alla copertura del torrente Longano.