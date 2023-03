Ospedale di Barcellona, i sindacati chiedono l’assemblea dei lavoratori: il 4 aprile previsto un comizio in piazza

Il futuro dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona resta al centro del dibattito nella città del Longano, con due diverse iniziative portate avanti per chiedere chiarezza sul destino del nosocomio, tra le rassicurazioni della politica e dei vertici aziendale di una riattivazione dell’emergenza e il possibile potenziamento della struttura attraverso gli accordi con la fondazione Gemelli-Giglio.

L’assemblea dei lavoratori convocata da Fials, Cgil e Uil

Le organizzazioni sindacali F.I.A.L.S. sanità – U.I.L. FPL – C.G.I.L. F.P., sollecitate dai

lavoratori, hanno indetto un’assemblea del personale dipendente del Presidio Ospedaliero “Nuovo

Cutroni Zodda “ di Barcellona P.G. che si terrà il giorno 31 Marzo 2023 dalle ore 10,00 alle

ore 12,00. All’ordine del giorno ci saranno gravi criticità per la funzionalità del Presidio Ospedaliero di Barcellona e le preoccupanti controverse determinazioni esitate dalla Direzione Generale in merito alla chiusura definitiva del Pronto Soccorso – Emergenza Urgenza – nonché per le preoccupanti future conseguenze negative sui cittadini del Comune di Barcellona P.G. e dei Comuni limitrofi.

Per l’assemblea è stata richiesta la disponibilità all’utilizzo del locale riunioni adiacente la Direzione

Medica del Presidio Ospedaliero “ Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona o altro locale idoneo allo svolgimento dell’iniziativa sindacale.

Il comizio in piazza San Sebastiano del 4 aprile

Alcune delle associazioni e dei sindacati aderenti al comitato civico in difesa dell’ ospedale Cutroni Zodda, che in questo momento ha assunto una posizione d’attesa e di valutazione delle decisioni dell’Asp Messina sui due temi all’ordine del giorno, hanno organizzato per il prossimo 4 aprile alle ore 19:30 un comizio in piazza San Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto “per sensibilizzare – si legge in una nota – l’opinione pubblica ed avviare quella fase di riflessione e presa di coscienza che costituisce la spina dorsale di ogni sistema genuinamente democratica“.

“Barcellona Pozzo di Gotto non può fare a meno di un presidio territoriale importante come l’ospedale di base più volte promesso e previsto dagli atti di governo della Regione Siciliana. Dall’inizio di marzo si assiste ad un insopportabile carosello di dichiarazioni e proposte prive di ogni riscontro in atti ufficiali. In altre parole, si palesa una volontà di chiusura prendendo per stanchezza i residenti dell’intero comprensorio. Difatti, il giorno 1 marzo 2023, a seguito della audizione nella commissione sanità all’ARS, si sono susseguite dichiarazioni di riattivazione di tutti i reparti del nosocomio a partire dal Pronto Soccorso. In appena venti giorni, precisamente il 21 marzo 2023, il pronto soccorso, che si sarebbe dovuto riattivare definitivamente per essere seguito poi dagli altri reparti, viene chiuso. Non è tollerabile che le decisioni siano calate sulle teste dei cittadini senza alcun possibile confronto se non a mezzo dichiarazioni e social network. Tra gli organizzatori ci sono associazioni, sindacati, gruppi politici, singoli esperti in materia sanitaria di ogni estrazione che si riconoscono nel documento redatto dal comitato a tutela dell’Ospedale Cutroni Zodda, depositato durante la seduta dell’1 marzo 2023 della commissione sanità dell’ARS, e fatto proprio dalla stessa commissione all’unanimità”.

L’iniziativa è stata sostenuta da 41 associazioni tra cui: Vicariato di Barcellona Pozzo di Gotto, Cgil, Fials, UIL, Paolo vive, ANPI, Aria nuova, Campus giovani universitari, ASD Nuova Igea Virtus, Orsa Basket, ANC Carabinieri in pensione Barcellona Pozzo di Gotto, Pro Loco “Alessandro Manganaro”, Movimento Popolo del Mela, CNA, Associazione “Genius Loci”, Società operaia di Mutuo Soccorso Barcellona Pozzo di Gotto, Associazione “Angeli sull’asfalto” Terme Vigliatore, Associazione “Tanti Amici APS”, Asd Tiger’s den, Associazioni ex allievi di Don Bosco, Cooperatori salesiani, Associazione teatro arte e cultura “Cattafi“, Circolo delle Lucertole, Associazione musicale “Nino Pino Balotta”, Filicusarte, Galleria Progetto Città, Associazione “Vivi Don Bosco” Oreto, ASD Duilia Barcellona P.G., ASD Peloritana sordi onlus, Pgs Hodeir, Frida, AVIS, Co.Di., ANGSA, COOPERATIVA PROGETTO ” DOPO DI NOI”, Per l’Italia con Paragone, Città aperta, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Partito Socialista Italiano.