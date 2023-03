Inaugurata la Scalinata dell’Arte: il ricordo delle vittime di femminicidio per rilanciare una zona degradata della città

Con una cerimonia semplice, ma ricca di significati, è stata inaugurata la Scalinata dell’Arte, arricchita con le 60 opere dedicate alle vittime del femminicidio. L’iniziativa, nata dall’associazione Avulss e condivisa con gli artisti della Filicusarte e dell’Ars Vivendi e con gli studenti del Liceo Artistico Guttuso di Milazzo, è stata sposata e sostenuta dall’amministrazione comunale di Barcellona.

Nei tanti interventi che si sono succeduti nel corso della manifestazione, raccontata in diretta sulla pagina Facebook di 24live.it (CLICCA PER VEDERE), si è parlato del tema centrale dell’iniziativa, la sensibilizzazione contro il fenomeno purtroppo sempre attuale del femminicidio e della violenza di genere, ma non si è tralasciata la necessità di avviare un percorso di riqualificazione di un’intera area a ridosso del centro storico della città del Longano. La socia dell’Avulss Francesco Raimondo ha lanciato l’appello affinchè anche le facciate dei palazzi di via Pantaleo La Spada possano essere abbellite con l’intervento della Street art. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha ricordato che entro la fine dell’anno dovrebbero partire i lavori di riqualificazione già finanziati dell’antico monastero dei Basiliani. Sarà certamente un punto di partenza importante per la valorizzazione dell’interna zona, con l’opportunità di organizzare eventi e iniziative di ampio respiro. Da tutti gli intervenuti è arrivato l’appello a salvaguardare le opere installate lungo la scalinata e ad imparare ad amare e rispettare la propria città.

Oltre al primo cittadino, hanno preso la parola l’assessore alla cultura Angelita Pino, l’assessore alle pari opportunità Viviana Dottore, l’assessore all’ambiente Nicola Barbera, la presidente dell’Avulss Francesca Aricò, la presidente della Filicusarte Caterina Barresi, il presidente dell’Ars Vivendi Vito Natoli, la presidente di Frida onlus Lucia Crisafulli e il referente del liceo artistico Guttuso, prof. Cicero. Prima della benedizione del vicario foraneo padre Giuseppe Currò, una giovane socia della Filicusarte Giorgia Cappellano ha letto la sua poesia dal titolo “Perchè tutto questo finisca”.

Gli scatti di Davina Catalano