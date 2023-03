Barcellona, da domani sarà limitata la viabilità per i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Kennedy

L’amministrazione comunale ha comunicato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della Via J.F. Kennedy a partire da domani 29 marzo 2023.

Si tratta di un intervento programmato e direttamente finanziato dal Comune, che prevede il rifacimento integrale della pavimentazione della sede stradale dall’ingresso est del centro urbano dalla zona Petraro fino alla copertura sul torrente Longano.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è stato disposto il divieto di sosta diurno su entrambi i lati della carreggiata e durante l’intervento di scarificazione e delle bitumatura dell’asfalto sarà necessario lungo l’arteria in questione interdire e/o limitare la circolazione veicolare, con l’attivazione di una viabilità alternativa regolata con apposita segnaletica provvisoria. Laddove possibile sarà comunque consentita la circolazione sulla stessa Via J.F. Kennedy, con transito tuttavia limitato ad unica corsia.

La durata dei lavori è programmata in circa due settimane, necessarie per l’esecuzione di un intervento a regola d’arte. Inizialmente sarà interessato il primo tratto da via Petraro fino alla via San Vito e poi a seguire gli altri tronconi di una delle strade più trafficate della città. Per limitare i disagi, gli automobilisti potranno percorrere le strade parallele alla via Kennedy, sia la via Garibaldi per chi deve raggiungere la zona a monte della città, sia la via La Pira e la via Amendola per arrivare alla copertura del torrente Longano ed alla zona a valle del centro.

L’amministrazione comunale, in un avviso, si scusa con i cittadini per il disagio, assicurando il massimo impegno nell’esecuzione della misura.