Un’intera comunità sconvolta dal dolore per la morte di Filippo Milone: aperta un’inchiesta per la dinamica dell’incidente

La procura di Messina ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale in cui ieri mattina ha perso la vita il 23enne centauro barcellonese Filippo Milone.

Il sostituto procuratore Annamaria Arena ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo che si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Papardo di Messina, affidando l’incarico al medico legale Giovanni Andò. E’ stata inoltre sottoposta la Yahama MT-07 su cui viaggiava Filippo Milone, mentre ai carabinieri di Taormina è stato affidato il compito di accertare le condizioni del manto stradale e delle barriere di protezione in quel tratto della strada provinciale 1 del Mojo Alcantara, poco dopo il bivio per Malvagna. Non ci sarebbe dubbi sul fatto che si sia trattato dai un incidente autonomo, con il centauro che ha perso il controllo del mezzo, durante una consueta escursione domenicale, insieme agli amici tra i Peloritani ed i Nebrodi. Nell’impatto la moto è uscita di strada, finendo su un campo adiacente alla strada, mentre il corpo di Filippo è rimasto esanime sull’asfalto.

Attraverso i social network, parenti ed amici stanno esprimendo con immagini e parole il dolore per la tragica scomparsa di Filippo Milone, che dopo aver ottenuto il diploma presso l’itet Fermi di Barcellona, lavorava con il padre Giovanni Milone e con lo zio nella gestione di una rivendita di arredo bagno e piastrelle in via Immacolata a Barcellona Pozzo di Gotto. L’intera comunità parrocchiale di Portosalvo, in cui sono attivi i genitori del 23enne, sta sostenendo la famiglia in questo momento così difficile. Non si conoscono al momento il luogo e la data in cui si svolgeranno i funerali, che si prevedono molto partecipati dall’intera comunità barcellonese.