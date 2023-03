La Fials chiede un incontro con l’ASP Messina per conoscere il destino del pronto soccorso di Barcellona: annunciate azioni di protesta

Il sindacato Fials ha inviato una richiesta d’incontro ai vertici dell’ASP Messina per avere informazioni chiare e dirette sul destino del pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto e sul futuro del presidio ospedaliero Cutroni Zodda. L’organizzazione sindacale ha comunicato anche la volontà di organizzare una manifestazione di protesta negli spazi adiacenti il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona.

“Con decisione unilaterale, senza confronto con le parti sociali, la Direzione Aziendale dell’A.S.P.

di Messina ha disposto la chiusura del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “ Cutroni Zodda “ di Barcellona Pozzo di Gotto contrariamente a quanto previsto dalla Pianta Organica approvata nei giorni scorsi che prevede la riattivazione del Pronto Soccorso e di molte unità operative vitali per il Presidio Ospedaliero. La decisione è arrivata come un “fulmine a ciel sereno” il giorno dopo in cui erano state diffuse dichiarazioni da parte di deputati che acclamavano la riapertura e la piena funzionalità del Presidio Ospedaliero e per questo speravamo che, la notizia circolata sulla chiusura “fosse uno scherzo”. A nostro avviso un ulteriore ritardo ovvero la mancata riattivazione del Servizio di Emergenza Urgenza al Presidio Ospedaliero di Barcellona, servizio essenziale previsto dai L.E.A. che deve essere garantito in un distretto sanitario di tredici comuni di circa 80000 abitanti in un territorio orograficamente complesso, comporterebbe una gravissima inadempienza sul diritto alla salute sancito dalla nostra costituzione ma soprattutto avrebbe ripercussioni inevitabili per la salute di tanti

cittadini. Viceversa una immediata riattivazione gioverebbe a soddisfare le necessità assistenziali dei cittadini dei due Distretti Sanitari di Barcellona e Milazzo attraverso il decongestionamento dell’attività di Emergenza Urgenza del Pronto Soccorso di Milazzo, ormai quotidianamente affollato ed intasato di

utenza costretta a rivolgersi all’unico Presidio attivo e ad attendere ore e ore per avere una diagnosi

e le cure adeguate, dove gli Operatori Sanitari rassegnati, continuano ad operare anche per senso del

dovere e di responsabilità professionale in un clima di forte tensione ed in condizioni al limite della

vivibilità lavorativa. Ciò consentirebbe, anche attraverso una sinergia con la centrale operativa 118

ed una corretta informazione ai cittadini, una adeguata gestione delle emergenze-urgenze ed una

pronta risposta a quelle prestazioni per patologie tempo dipendenti (infarti del miocardio, ictus,

traumi maggiori, sepsi, ecc,)”.

Sulla base di queste richieste è stato richiesto un confronto con l’ASP Messina, preannunciando in caso di ritardi della convocazione dell’incontro la decisione di organizzare una manifestazione in segno di protesta negli spazi adiacenti il pronto soccorso.

La nota congiunta di Cgil e Uil

Nei giorni scorsi anche la Cgil e Uil attraverso Pietro Patti, segretario generale della Cgil Messina, e Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, avevano espresso il dissenso in merito alla possibile firma di una convenzione con la fondazione Gemelli-Giglio per l’attivazione di alcuni reparti di eccellenza presso l’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

“A nostro parere – affermano – si tratta disegno che punta alla privatizzazione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona attraverso la chiusura del pronto soccorso e, quindi, alla trasformazione del presidio ospedaliero in una delle tante case di cura private. Infatti, onde evitare equivoci e al fine di ribaltare la maligna narrazione portata avanti dai nemici della sanità pubblica, è opportuno rammentare che le Fondazioni interessate alla gestione di alcune specialità, quali ad esempio ortopedia, ginecologia e urologia, sono private. Tant’è che alla stragrande maggioranza del personale dipendente delle stesse Fondazioni viene applicato il Ccnl dell’Aiop (ospedalità privata). È sufficiente soltanto questo elemento per smentire clamorosamente coloro i quali sostengono che le Fondazioni sono enti pubblici. Inoltre, l’aspetto particolarmente odioso di questa brutta vicenda siciliana è rappresentato dal fatto che le Fondazioni in questione non si fanno carico dell’emergenza-urgenza, bensì soltanto di interventi chirurgici programmati che permettono di incamerare addirittura l’85% del drg prodotto” lo hanno dichiarato Pietro Patti, segretario generale della Cgil Messina, e Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina. “In questo quadro, la pesante penalizzazione ricadrà sui cittadini-utenti che saranno privati del pronto soccorso con le nefaste conseguenze che ciò comporterà. È del tutto ovvio che senza la presenza del pronto soccorso, il Cutroni Zodda, ospedale aperto ben 124 anni fa, può considerarsi definitivamente chiuso. Pertanto, nel ribadire la ferma opposizione ad un progetto che punta, sic et simpliciter, allo smantellamento della sanità pubblica chiediamo all’assessore regionale alla salute dott.ssa Volo di sospendere qualsiasi procedura di privatizzazione e, al contrario, di rilanciare l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto attraverso le assunzioni del personale medico necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza e l’emergenza-urgenza. Preannunciamo sin d’ora una forte mobilitazione che vedrà il pieno coinvolgimento delle parti sane della società civile per difendere il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini”.