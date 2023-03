Barcellona Pozzo di Gotto piange Filippo MiIone, il messaggio dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, ha diffuso un messaggio di cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Filippo Milone, deceduto ieri dopo un incidente stradale.

“Barcellona Pozzo di Gotto piange Filippo MiIone, nostro giovanissimo concittadino – si legge nella nota – tragicamente scomparso ieri, appena ventitreenne, in una bella domenica d’inizio primavera, vittima di un incidente stradale in sella a quella motocicletta che era la sua passione. Filippo era un ragazzo dallo sguardo gentile e luminoso come quella giornata in un cui il destino l’ha sottratto alla vita e all’amore dei suoi, un ragazzo che tutti ricordano perbene, serio e generoso.

Non sono questi i momenti delle parole, che mai potrebbero dare una ragione allo sgomento che ha pervaso tutti per quanto accaduto o alleviare l’incommensurabile dolore dei familiari e degli amici, ma è mio desiderio portare ai genitori di Filippo e a tutti i suoi familiari il cordoglio commosso e i sentimenti di vicinanza miei personali, dell’Amministrazione e di tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto”.