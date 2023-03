24liveSchool, Tonnarella di Furnari… un paese di mare e di fede

Main sponsor di 24live School

Tonnarella è un piccolo borgo marinaro che fa parte del comune di Furnari, in provincia di Messina, il cui nome deriva dalla tonnara che si trovava adiacente all’antica torre dei Saraceni datata 1479. Tale torre, che venne abbattuta nei primi del novecento, sorgeva nei pressi dell’attuale contrada Torre Forte e aveva una funzione di difesa costiera della Sicilia e serviva per avvistare i navigli saraceni.

Monumento al pescatore

Una leggenda narra che dei pescatori provenienti con delle barche da Trapani portavano con loro una statua della Madonna e per un temporale naufragarono: presi dal panico promisero che in qualsiasi luogo avessero toccato terra avrebbero costruito una chiesa in onore della Madonna, fu così che miracolosamente approdarono sulla spiaggia di Tonnarella e, mantenendo la loro promessa, costruirono la chiesa in cui venne lasciata la Madonnina che divenne la padrona del paese. Nel 1965 venne ultimata l’attuale chiesa edificata nello stesso posto della precedente.v

Chiesa Maria SS. di Trapani

La seconda domenica di agosto ricorrono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Trapani evento che richiama un gran numero di persone da tutti i paesi limitrofi. Durante tale festa, oltre alla processione per le vie del paese, la statua della Madonna viene portata in mare sulle barche dei pescatori del luogo, proprio per ricordarne il suo arrivo a Tonnarella. A rappresentare le origini marinare troviamo anche il Monumento al Pescatore posto nell’omonima piazza, punto di ritrovo per la gente del posto e dove in estate è possibile assistere a varie manifestazioni.

Oggi Tonnarella è una frazione a vocazione turistica vista la bellezza del suo mare e della sua spiaggia e del parco urbano intitolato “Salvatore Quasimodo” che diventa un bellissimo punto di ritrovo per delle passeggiate nelle calde sere d’estate.

Nel 1985 venne realizzato un complesso turistico caratterizzato da ville di colore rosa che si affacciano su canali navigabili lungo i quali troviamo gli ormeggi per le barche. Quello di cui parliamo è Portorosa il più grande porto turistico siciliano, detto anche la piccola Venezia.

Sofia Sottile

Classe III B plesso Tonnarella – IC Novara di Sicilia