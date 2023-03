24liveSchool, l’Asd Sant’Antonino è una grande realtà sportiva a Barcellona Pozzo di Gotto

Main sponsor di 24live School

Per i ragazzi è assolutamente fondamentale la pratica di uno sport, per il bene che produce al nostro corpo, ma soprattutto perché permette di prendersi delle ore settimanali di svago. Nel periodo adolescenziale lo sport maggiormente praticato è il calcio. La nostra città è piena di squadre nelle quali è possibile coltivare la propria passione. Una di queste è senz’altro l’Asd Sant’Antonino. Gli allenamenti della società si svolgono nel campetto presente all’interno del convento di Sant’Antonio di Padova. Per conoscere maggiori informazioni sull’associazione, oggi abbiamo intervistato due ragazzi che militano nella categoria degli allievi, appartenenti entrambi all’Istituto Superiore Medi. Il primo è Sebastiano Genovese, della 2CS del liceo, che esordisce affermando: “ Gioco nel Sant’ Antonino dal settembre del 2021 e quello che ho maggiormente apprezzato della società è la facilità con la quale mi sono ambientato. La caratteristica principale per cui i ragazzi dovrebbero scegliere il Sant’ Antonino, è che l’unico obiettivo della squadra è quello di divertirsi giocando insieme. A 15 anni è ormai infatti difficile, se non si è già sulla buona strada, diventare professionisti, perciò far parte di una società che mira al puro svago è davvero una bellissima cosa.

L’ ambiente è tranquillo, c’è grande legame tra tutti, anche tra i più giovani e i più adulti. Il mister, Gianluca Calabrò, è riuscito a creare una grande famiglia, nella quale tra atleti e membri della società c’è molto rispetto”.

Il nostro secondo intervistato è Riccardo Valenti della 3AC dell’IIS Medi, che ha spiegato quali siano i motivi che lo spingono a continuare in quest’attività. “Una delle cose più belle di questo sport è che in questa categoria ci si ritrovi ad affrontare dei ragazzi di altre squadre che molto spesso si conoscono, motivo per il quale scontrarsi è ancora più affascinante”. Riccardo ha successivamente affermato che il Sant’Antonino è una comunità in cui, come spesso non accade nella maggior parte delle associazioni calcistiche, viene dato lo spazio per giocare anche ai meno bravi, sempre col fine di voler far divertire i giovani. “Nonostante, come è giusto che sia, i migliori giochino maggiormente, viene sempre concesso spazio per coloro che trovano più difficoltà nel giocare”. Inoltre, l’attività, eccetto per il costo del pullman per le trasferte, è totalmente gratuita. Un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello delle altre scuole calcio. Oltre la categoria degli allievi, esistono anche quelle dei più piccoli e dei più grandi. Occorre anche menzionare la squadra femminile che la società sta cercando di organizzare. Perciò, qualsiasi età si abbia, è possibile entrare a far parte della grande famiglia costituita dalla società e dai giocatori, con la sicurezza di divertirsi sempre e non annoiarsi mai.

Alessandro Recupero

Sebastiano Genovese

2 a CS IIS Medi Barcellona P.G