Incidente mortale sulla Provinciale di Mojo Alcantara: deceduto un giovane centauro barcellonese

La comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, e di particolare quella del quartiere di Portosalvo, è ancora sotto shock per la tragica notizia della morte prematura del 22enne Filippo Milone, vittima di un incidente autonomo sulla Strada provinciale 1 di Mojo Alcantara, nel territorio del comune di Malvagna.

L’incidente si è verificato intorno alle 11 lungo la strada che collega la provincia di Catania con quella di Messina fino a Francavilla di Sicilia. Il giovane barcellonese era impegnato in un’escursione domenicale con alcuni amici, quando ha perso improvvisamente il controllo della moto su cui viaggiava, impattando violentemente con il guardrail. Per Filippo Milone purtroppo non c’è stato scampo ed è deceduto sul colpo. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Per i primi rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno chiuso al transito per alcune ore la strada provinciale.

Il ragazzo, molto conosciuto in città, lavorava con il padre e con lo zio in un negozio di piastrelle ed arredo per il bagno in via Immacolata a pochi passi dal centro di Barcellona Pozzo di Gotto.