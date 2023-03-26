“Biancaneve e i poco nani”, oggi alle 18.30 al Teatro Trifiletti

“𝗠𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗶 𝗻𝗮𝗻𝗶 𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲? 𝗘 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘁𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼, 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶𝗴𝗻𝗮, 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗿𝗶𝗺𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲𝗱 𝗲̀ 𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝗲𝘃𝗲? 𝗘 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗲, 𝗻𝗲 𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝗿𝗲? 𝗡𝗼𝗻 𝗲𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗶? 𝗠𝗮 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘁𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘃𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗴𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗶 𝗻𝗮𝗻𝗶? 𝗦𝗼𝗹𝗼 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗮𝗯𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝘁𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗿𝗶𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶”.
Oggi alle ore 18.30, al Teatro Trifiletti, Tali Arti Spettacoli presenta “Biancaneve e i poco nani” con Giuseppe Pollicina, Tania Alioto, Serena Perdichizzi, Emanuela Mendolia, Pietro Molino, Alberto Liga, Giorgia Chianese.
Uno spettacolo con la regia di Giuseppe Pollicina per uno spettacolo adatto a tutte le età. Un’esibizione che aprirà le porte a importanti riflessioni. Adulti e bambini potranno assistere, ognuno col proprio filtro, ad una messa in scena simpatica, divertente e che parla di temi attuali con linguaggio sereno e senza imposizioni.
Per info e prenotazioni: 340 5926653 oppure presentarsi presso il botteghino del Teatro Trifiletti.
𝑵𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒇𝒂𝒄𝒊𝒍𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒈𝒏𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒂𝒅𝒐𝒍𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒊 𝒍𝒆𝒊, 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒕𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒆 𝒏𝒆𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒇𝒊𝒅𝒐 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒉𝒊𝒐 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒄𝒆 𝒂 𝒗𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒊𝒏𝒔𝒆𝒄𝒂 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒆𝒛𝒛𝒂. 𝑺𝒆 𝒑𝒐𝒊 𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖𝒏𝒈𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒖𝒐𝒊 𝒇𝒊𝒅𝒂𝒓𝒕𝒊 𝒏𝒆𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒄𝒄𝒊𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆
𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒈𝒈𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒍𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒔𝒂 𝒔𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂.
𝑰 𝒏𝒂𝒏𝒊, 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐, 𝒐𝒓𝒎𝒂𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐
𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒄𝒄𝒉𝒊𝒂𝒕𝒊 𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏𝒐 𝒗𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒈𝒊𝒖𝒔𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒂 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒂 100, 𝒒𝒖𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒊
𝒏𝒂𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒏𝒐 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒛𝒂𝒓𝒔𝒊.
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒓𝒆𝒕𝒆 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒒𝒖𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒆, 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒈𝒍𝒊 𝒑𝒊𝒐𝒎𝒃𝒂 𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒂 𝒔𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊𝒖𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒖𝒄𝒊𝒏𝒂 𝒃𝒆𝒏𝒆, 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊
𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝒎𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒐 𝒆̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒆𝒊 𝒍𝒊 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏𝒈𝒆 𝒂 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒓𝒔𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒆𝒏𝒂.
𝑨 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖𝒏𝒈𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒈𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒄𝒆 𝒂 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂𝒓𝒔𝒊 𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒆 𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒄𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒆̀ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒍’𝒂𝒖𝒕𝒐𝒃𝒖𝒔 𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒆𝒓𝒂
“𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆” 𝒆𝒅 𝒊𝒍 𝒈𝒊𝒐𝒄𝒐 𝒆̀ 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐.
𝑰𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂 𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒂𝒃𝒆 𝒆̀ 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒑𝒊𝒂𝒄𝒆𝒗𝒐𝒍𝒆 𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 “𝑩𝒊𝒂𝒏𝒄𝒂𝒏𝒆𝒗𝒆 𝒆 𝒊 𝑷𝒐𝒄𝒐𝒏𝒂𝒏𝒊” 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒄𝒆 𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒂𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒆𝒈𝒓𝒊𝒂 𝒊𝒏
𝒖𝒏𝒐 𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍𝒐 𝒂𝒅𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊 𝒆 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒊𝒏𝒊 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒓𝒊𝒇𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒆 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒓𝒆.
𝑨𝒅𝒐𝒓𝒆𝒓𝒆𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝑩𝒊𝒂𝒏𝒄𝒂𝒏𝒆𝒗𝒆 𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒍𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒛𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒂𝒍 𝒗𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒉𝒆
𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍𝒐 𝒆 𝒖𝒔𝒄𝒊𝒓𝒆𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒕𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒊 𝒃𝒓𝒂𝒏𝒊
𝒑𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊 𝒅𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒈𝒊𝒐𝒔𝒂 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀.