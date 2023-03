Basket, l’Orsa Barcellona ottiene la sesta vittoria consecutiva e si prepara ai playoff da protagonista

L’Orsa Barcellona non sbaglia l’ultina gara interna della stagione regolare e supera il Gravina con un netto 77-63.

Per i giallorossi è ormai definita la posizione in classifica che la vedrà affrontare nel primo turno dei playoff contro l’Alfa Catania con il vantaggio del fattore campo. Domenica è in programma l’ultima gara sul parquet della Fortitudo Messina in lotta con il Basket School Messina per il terzo posto. Il nuovo regolamento prevede due tabelloni con lo schema 3a-10a/6a-7a e 4a-9a/5a-8a. Con una sconfitta a Messina l’Orsa sarebbe inserita nel gruppo con la Fortitudo, mentre con una vittoria i giallorossi si troveranno sulla sua strada il Basket School Messina.