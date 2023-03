Mazzarrà Sant’Andrea, consegnati i lavori per la riqualificazione della via Giuseppe Mazzini

Sono stati consegnati i lavori per la rigenerazione e riqualificazione della via Giuseppe Mazzini a Mazzarrà Sant’Andrea. Sarà l’impresa FOX Srl con sede legale a Gioiosa Marea ad eseguirli con un importo netto contrattuale è di 466.073,16 euro, di cui 36.494,50 euro di oneri per la sicurezza.

La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Sebastiano Mazzeo. Responsabile Unico del Procedimento è l’Architetto Nadia Lupica Spagnolo.

“Con la riqualificazione della Via Giuseppe Mazzini – ha affermato il Sindaco Carmelo Pietrafitta -poniamo un altro mattone importante su quel progetto di cambiare il volto di Mazzarrà Sant’Andrea che, nel 2017, era un nostro prioritario obiettivo. Questi interventi si affiancano a quelli relativi al Parco Robinson, al Centro Civico, alle stradine tra i nostri vivai, ai nostri storici palazzi, al Cunettone. Tanti altri progetti che sono in fase di avvio e già finanziati. Li renderemo noti prossimamente con l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto il nostro operato”.