Una metafora dell’acqua nel murales realizzato dai ragazzi della comunità per minori nel centro giovanile di Cairoli

Il progetto “La strada è cultura”, finanziato dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nell’anno 2022, ha offerto ad un gruppo di ragazzi barcellonesi, coimputati in illeciti penali, l’occasione di “vivere il gruppo” come spazio positivo in cui costruire nuove identità, nuove relazioni, nuovi progetti, anche attraverso l’arte, con la guida di un adulto/esperto.

I ragazzi si sono ritrovati, insieme all’artista Nicolò Amato, nei locali del Centro di aggregazione giovanile di Via Cairoli a Barcellona P.G. e li hanno realizzato un murales dal titolo “La forma dell’Acqua”.

Gli adolescenti hanno avuto l’occasione di rielaborare un vissuto di disagio, recuperando autostima e senso di auto-efficacia, sperimentandosi in un’esperienza di gruppo positiva e lo hanno fatto nel loro luogo di vita, utilizzando il territorio come luogo di integrazione, un luogo fisico dove cercare e costruire la bellezza e guardare spazi di vita quotidiani con nuove prospettive.

L’opera ha come punto centrale l’acqua che cambia colore lungo il suo scorrere nel fiume Longano, fino ad arrivare a riversarsi in mare e che cambia la sua forma in base al contenitore in cui viene versata. In questa metafora, l’acqua rappresenta i ragazzi, che sono portatori di risorse, che, se ben canalizzate, possono far nascere nuove relazioni e nuovi modi di stare insieme.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore ai servizi sociali e politiche giovanili Roberto Molino il Prefetto di Messina Cosima Di Stasi, il vicequestore Antonio Rugolo e il vicario foraneo padre Giuseppe Currò, la responsabile del centro Cairoli Anna Maria Puliafico, insieme al personale dei servizi sociali e del servizio sanitario NPI.