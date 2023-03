“Cutroni Zodda”, i sindaci del distretto D28 pronti ad ascoltare la proposta della fondazione Gemelli-Giglio

La riunione dei sindaci del Distretto Socio-Sanitario D28 di Barcellona Pozzo di Gotto, sul futuro dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, si è conclusa con una sostanziale apertura al confronto con i vertici della fondazione Gemelli-Giglio che ha proposto all’ASP Messina di definire una convenzione per l’apertura dei reparti d’eccellenza di Urologia e Ortopedia, all’interno del presidio ospedaliero di Barcellona, con l’attivazione di 24 posti letto.

L’incontro, presieduto dal sindaco di Rodì Milici Eugenio Aliberto e richiesto dal sindaco di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò, ha visto la presenza di gran parte dei rappresentanti dei 13 comuni del distretto, tra sindaci ed assessori. Hanno partecipato anche il portavoce del comitato a tutela dell’ospedale, il prof. Enzo Correnti, e il deputato regionale Pino Galluzzo, che ha illustrato i passaggi che potrebbero portare all’intesa con la fondazione Gemelli-Giglio, una partnership, che vede tra i suoi fondatori la Regione Sicilia, finalizzata a migliorare l’offerta sanitaria in Sicilia, già attiva a Mistretta. Lo stesso deputato ha sottolineato in questi giorni come non può parlare di privatizzazione dell’ospedale, perchè il Gemelli-Giglio è una fondazione a partecipazione interamente pubblica, con capofila la Regione Siciliana. Allo stesso modo a ribadito come il programma della convenzione tra Asp e Fondazione non è sostitutivo dell’Ospedale di base, ma può diventare un valore aggiunto per migliorare la credibilità ed il valore del nosocomio barcellonese con reparti e servizi di eccellenza, oltre che per rendere più appetibile il Presidio ed attirare con i concorsi i migliori medici.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha poi relazionato sull’incontro che si è svolto ieri a Messina, in cui l’ASP Messina ha descritto il crono-programma e la tabella di marcia per la riapertura del Pronto soccorso dal prossimo maggio e dei reparti del Cutroni Zodda, come previsto dall’ospedale di base. E’ stata sottolineata l’opportunità di evitare i doppioni nei reparti specialistici con il presidio mamertino, ferma restando la necessità di mantenere l’emergenza-urgenza nei due nosocomi.

Si è quindi dibattuto sulla possibilità e le eventuali ricadute positive alla base della convenzione tra l’Asp di Messina e la Fondazione Gemelli- Giglio. Nel confronto dai sindaci e dal Presidente del Comitato civico Correnti è emerso all’unanimità ka disponibilità ad avviare un confronto con la fondazione Gemelli-Giglio, nella considerazione che gli effetti che questo nuovo quadro possa portare per l’Ospedale “Cutroni Zodda” potrebbero essere positivi. Pertanto, in sinergia col Comitato civico, i sindaci avvieranno una seconda e decisiva fase estendendo l’invito al Presidente della Fondazione Giovanni Albano, che nei giorni scorsi ha già annunciato la propria disponibilità al confronto. L’azione sarà indirizzata a concretizzare una possibilità che il territorio non può perdere.

Il portavoce del comitato, prof. Correnti, ha sottolineato come la proposta della fondazione Gemilli-Giglio possa diventare un valore aggiunto dell’offerta sanitaria per il territorio, ribadendo però che resta primaria l’esigenza di garantire l’assistenza in caso di emergenza urgenza, con la riattivazione del pronto soccorso e dei reparti previsti dalla rete ospedaliera regionale.

Il prossimo passaggio sarà quindi un incontro con i rappresentanti della fondazione, per conoscere meglio nei dettagli il loro progetto per i reparti d’eccellenza dell’ospedale Cutroni Zodda.

“L’auspicio degli amministratori – dichiarano il presidente del distretto Eugenio Aliberti e il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò – è quello di rendersi protagonisti e parte in causa nel rappresentare le esigenze dei propri concittadini, che oggi più che mai affrontano enormi difficoltà per l’assenza di un’offerta sanitaria adeguata”.

Il dott. Paolo Calabrò prende le distanza dal comitato

L’ex responsabile del pronto soccorso di Barcellona, Paolo Calabrò, già referente del sindaco Uil Medici, ha comunicato di aver concluso la sua collaborazione tecnica con il comitato a difesa dell’ospedale. “Ci sono troppe le differenze di visioni e di strategie, oltre che di comportamenti (vedi commissione sanità) per giustificare un mio ulteriore impegno. Detto questo si vuole ribadire che eventuali convenzioni con la Fondazione Gemilli-Giglio nulla hanno a che vedere con l’area dell’emergenza-urgenza. Saranno unità operative che funzioneranno solamente per ricoveri programmati ed interventi in elezione. Preme anche chiarire la confusione che si è voluta creare, forse volutamente, sulla chiusura del pronto soccorso. A maggio, se avverrà, si sposterà a Barcellona il pronto soccorso di Milazzo (non si aprirà quello di Barcellona) per dare modo di ristrutturare i locali del Fogliani, dove a lavori conclusi, il personale medico e paramedico rientrerà a Milazzo. Fra l’altro questo trasferimento a Barcellona, oltre che non gioverà per nulla all’utenza perchè ci sarà sempre un solo pronto soccorso fra Milazzo e Barcellona, creerà ulteriori disagi per inadeguatezza della struttura del “Cutroni Zodda” e per il fatto che reparti e servizi a supporto dell’emergenza urgenza rimarranno in gran parte a Milazzo”.