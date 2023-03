Barcellona, la riunione dei sindaci del distretto D28 per un confronto sul futuro del Cutroni Zodda dopo le rassicurazione dell’ASP Messina

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha richiesto la convocazione dei sindaci del distretto socio-sanitario D28, che ha come capofila la città del Longano ed è presieduto dal sindaco di Rodì Milici Eugenio Aliberti, per un confronto sugli ultimi sviluppi legati al futuro dell’ospedale Cutroni Zodda. All’incontro è annunciata la presenza anche del portavoce del comitato per l’ospedale il prof. Enzo Correnti.

Il primo cittadino, insieme all’assessore Salvatore Coppolino, ieri mattina, hanno incontrato il commissario straordinario dell’ASP Messina Bernando Alagna ed il direttore sanitario Domenico Sindoni, che lo hanno rassicurato in merito alla riapertura del pronto soccorso a partire del mese di maggio. Secondo quanto riferito al sindaco Calabrò, a breve dovrebbero partire i lavori di manutenzione dell’area del pronto soccorso, che avrebbero portato alla chiusura del punto di prima assistenza, in realtà già poco utilizzato perchè riservato ancora ai pazienti Covid. I vertici dell’ASP hanno poi confermato il mantenimento dei reparti di Medicina, Chirurgia, Pneumologia, Riabilitazione e Malattie infettive, e dei servizi di Cardiologia, Farmacia, Patologia clinica e Radiologia, con l’attivazione a breve (ma non si sa quando ndr.) di quattro posti di oncologia medica.

I sindaci dovrebbero poi affrontare la questione legata alla possibile convenzione con la fondazione Gemelli-Giglio per la creazione di due reparti di eccellenza di ortopedia e urologia, che offrirà i servizi all’utenza sia attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, sia con attività privata per i pazienti che ne faranno richiesta. La fondazione Gemelli-Giglio è un partnership, che vede tra i suoi fondatori la Regione Sicilia, e secondo i sostenitori di questa proposta diventerebbe un valore aggiunto all’ospedale di base previsto per Barcellona. Sui tempi ed i modi dell’attuazione di questa convenzione non ci sono al momento certezze, perchè per adesso si tratta solo un confronto che necessità di ulteriori approfondimenti e che dovrà trovare, come richiesto dai vertici della fondazione, una piena condivisione con la popolazione.