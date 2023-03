Barcellona, continua a mancare la pubblica illuminazione a pochi passi da piazza Duomo

Un lettore di 24live ha segnalato il problema della mancanza di pubblica illuminazione lungo alcune strade adiacenti alla centralissima piazza Duomo.

Si tratta in questo caso non solo della via Alessandro Volta, dopo il problema è stato più volte segnalato, ma anche delle via Carducci, del tratto iniziale della via Dante e lungo la via Verdi, dietro il plesso scolastico Capuana-Verga.

“Scusate le sfogo – scrive il lettore – ma voluto segnalare come alcune strade in pieno centro, senza nulla togliere alla periferia, da due giorni sono completamente al buio, malgrado tutte le segnalazioni agli uffici competenti. Sicuramente sarà un problema di salvavita dell’impianto, come c’è stato riferito, ma comunque una vergogna”.