Operazione Gotha 8: archiviati gli addebiti nei confronti dell’ex sindaco di Spadafora Pappalardo

A seguito dell’esecuzione della misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina, dr.ssa Ornella Pastore, del 21 febbraio 2022 che ha portato all’arresto di un gran numero di imputati, oggi condannati all’esito del giudizio abbreviato, per le attività di indagini meglio note come Operazione “Gotha 8”.

Tra gli altri, fu notificato un avviso di garanzia al dr Giuseppe Pappalardo, già sindaco del Comune di Spadafora. La contestazione originariamente non estrinsecata, fu poi formalizzata a seguito dell’invito a rendere interrogatorio per le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L’ipotesi di accusa nasceva dalla circostanza nell’ambito delle indagini, sono state captate una serie di intercettazioni dalle quali si evincevano dei contatti tra il dr Pappalardo e Foti Carmelo Vito per fatti che non palesavano alcuna condotta particolarmente rilevante.

Ex Sindaco Giuseppe Pappalardo

Dopo che la procura di Messina ritenne di dover esercitare l’azione penale nell’ambito del procedimento principale, la posizione del dr Pappalardo fu stralciata con l’iscrizione in un autonomo fascicolo per il quale rimase persistente l’iscrizione al registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, in quanto sindaco del Comune di Spadafora.

Dopo una consistente attività di indagine, la Procura di Messina ha avanzato richiesta di archiviazione, pervenuta al GIP, con annotazione dei PM che chiarirono che gli elementi raccolti non conducevano a nessuna delle due ipotesi di reato.

Con provvedimento del 14 marzo 2023, il Gip distrettuale – aderendo totalmente alla prospettazione rappresentata nella richiesta di archiviazione, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico del dr Pappalardo per queste gravissime accuse sul presupposto della assoluta insussistenza dell’ipotesi originariamente formulata.

Foto di archivio: avv. Sebastiano Campanella

Quindi, la posizione del dr Pappalardo è stata definita nei termini in cui la difesa, a cura dell’avv. Sebastiano Campanella, aveva sempre sperato e sostenuto. Sin dall’inizio, infatti, l’avv. Campanella aveva ritenuto che il materiale oggetto d’indagine era privo di qualsiasi sussistenza probatoria e qualunque ulteriore approfondimento investigativo non avrebbe potuto far altro che cristallizzare la palese estraneità degli addebiti avanzati nei confronti del Dr Giuseppe Pappalardo.