La Nuova Igea Virtus in campo sabato con il Real Belvedere Siracusa, per vincere contro tutti gli ostacoli

La Nuova Igea Virtus è rientrata a tarda notte dalla lunga trasferta di Sarno, per onorare l’impegno della Coppa Italia nazionale e rappresentare la Sicilia nel torneo, nonostante le difficoltà che sono state create dalla scelta della Figc siciliana di non rinviare il match di campionato contro il Real Belvedere Siracusa, in programma regolarmente sabato e con molta probabilità con l’ingresso al campo consentito solo ai tifosi di casa.

La trasferta è stata vietata ai supporters igeani, che non potranno seguire la loro squadra in una della gare più insidiose di questo finale di stagione. I ragazzi e la dirigenza igeana troveranno un clima caldissimo al De Simone, con l’annunciata presenza dei tifosi del Siracusa Calcio, che per la prima volta sosterranno apertamente i cugini del Real Belvedere, augurandosi che riescano nell’impresa di fermare la capolista, cosa che due settimane fa la loro squadra non è riuscita a fare, con la pesante sconfitta rimediata al D’Alcontres.

La compagine giallorossa dovrà trovare forza e determinazione dai tanti ostacoli che gli sono stati posti nell’avvicinamento alla gara di sabato. Ci riferiamo al rifiuto del Real Belvedere Siracusa di spostare la gara a domenica, ma anche all’immobilismo del Comitato Regionale della Figc, che si è trincerato dietro al regolamento e quindi alla necessità di accordo tra le società per lo spostamento della gara, lavandosene le mani alla Ponzio Pilato. E’ stata anche definita la designazione dell’arbitro chiamato a dirigere l’incontro. Sarà il sig. Luca Naselli di Catania, lo stesso che ha arbitrato il match di domenica scorsa tra Siracusa Calcio e Milazzo, vinto nettamente dalla formazione aretusea. I due assistenti di linea sono Gaetano Florio di Agrigento e Nicola Conticello di Catania.

Il tecnico Pasquale Ferrara sa già di non poter contare sugli squalificati Isgrò e Trimboli e sull’infortunato Silipigni, ma spera di recuperare a pieno regime l’attaccante Flores. Nel Real Belvedere Siracusa, mancheranno per squalifica Pepe e Drissa Tourè.