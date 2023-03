Ciclismo, l’ultima tappa del Giro di Sicilia 2023 partirà dalla piazza Duomo di Barcellona P.G.

L’ultima tappa del Giro di Sicilia 2023, la Barcellona Pozzo di Gotto – Giarre di 216 km, partirà il prossimo 14 aprile alle 9.30 da piazza Duomo.

L’ufficializzazione del programma da parte degli organizzatori, la RCS, ha messo in moto anche tutta una serie di attività di promozione collaterale da parte dell’amministrazione comunale, attraverso l’assessore allo sport Roberto Molino. Come già accaduto un anno fa con il passaggio del Giro d’Italia e la partenza del Giro d’Italia per biciclette elettriche, le associazioni ciclistiche del comprensorio saranno coinvolte in iniziative destinate ai ragazzi delle scuole. L’amministrazione comunale, considerato l’orario di partenza e la presenza della carovana sia in piazza Duomo, dove si svolgerà la cerimonia di avvio della tappa, sia sulla copertura del torrente Longano in piazza Santalco, dove saranno posizionati gli stand delle squadre partecipanti alla competizione, ha già programmato la chiusura della scuole in città, per evitare problema alla viabilità, considerata la posizione di gran parte degli istituto scolastici barcellonesi.

Al momento non è stato ancora definito il percorso all’interno della città del Longano e l’unica certezza è la partenza da piazza Duomo, il passaggio da via Roma e da via Marconi, fino alla chiesa di San Giovanni. L’organizzazione, insieme all’amministrazione comunale, sta valutando l’opportunità di percorrere la via Statale Sant’Antonino, con un ulteriore bagno di folla per la carovana, attraverso i quartieri popolosi di Sant’Antonino e Sant’Antonio, oppure di raggiunge la Strada Statale 113 dal raccordo autostradale. Il km 0 della tappa è infatti già fissato poco prima del ponte sul torrente Patrì ed i ciclistici proseguiranno la corsa raggiungendo Capo d’Orlando, per poi salire verso la cima di Floresta, scendere alla pendici dell’Etna, salire ancora dal bivio di Linguaglossa fino ai Due Monti e scendere al traguardo di Giarre.