Sconfitta per la Nuova Igea Virtus contro il San Marzano (3-0): ora si pensa solo al campionato

La Nuova Igea Virtus, con un formazione rimaneggiata e imbottita di giovani, esce sconfitta dal campo di Sarno, al cospetto di un San Marzano che dopo la promozione in serie D prosegue il cammino nella Coppa Italia nazionale di Eccellenza, approdando alle semifinali.

La gara è stata decisa nel primo tempo con un 3-0 firmato dalla doppietta di Camarà e dal rigore di Prisco. I giallorossi hanno onorato l’impegno e nella ripresa il tecnico ha fatto rifiatare i titolari rimasti in campo in vista della delicata trasferta di Siracusa, in programma sabato pomeriggio con il Real Belvedere, che proverà a fare una cortesia ai cugini biancoazzurri. Non ci saranno al seguito dei giallorossi i supporters barcellonesi, dopo la decisione della Questura di vietarne la trasferta, dopo le tensioni riscontrate negli ultimi confronti tra Igea e Siracusa.

La comitiva giallorossa è attesa da sette ore di viaggio per rientrare a Barcellona a notte fonda e domani potrà effettuare solo una seduta di scarico, concentrando tutte le energie sull’ultimo ed unico allenamento di venerdì finalizzato a preparare la gara di sabato pomeriggio.